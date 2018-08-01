Тэглайн опубликовал Top 100 лучших digital production 2018

Агентство Тэглайн опубликовало свежий Рейтинг digital production 2018 (при поддержке Сибирикса) — ведущий инструмент подбора русскоязычных подрядчиков для разработки и поддержки корпоративных, промосайтов, интернет-магазинов и других интерактивных решений для цифровых устройств или комплексного коммуникационного обслуживания в интернете в средней и высокой ценовой категории.

«После длительной стагнации одновременно несколько продакшнов — как долгожителей, так и представители второй волны — по итогам 2017 года перешагнули планку по обороту в 300 млн рублей в год и продолжают уверенный рост в 2018 году.

Они довольно четко делятся на тех, кто стабильно занимается внешней коммуникацией и активностями, и тех, кто сконцентрировался на развитии отношений с клиентами, из-за чего индустрия не замечает их развития и ошибочно считает их бизнес проблемным. В то же время затяжное отсутствие внешних активностей через несколько лет приводит к изоляции, потере адекватности и деградации компаний, поэтому мы рекомендуем успешным компаниям не забывать про наличие внешнего мира», комментирует Алексей Раменский, Главный редактор Тэглайна.