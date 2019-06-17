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Техника за границу: чаще всего из России по tax free вывозили смартфоны, ноутбуки и аксессуары к ним

Группа «М.Видео-Эльдорадо» проанализировала ассортимент товаров, купленных по системе tax free в рамках первого года пилота (июнь 2018 — июнь 2019 гг). Граждане 35 стран приобрели товары в магазинах обеих сетей и вернули часть НДС, покидая территорию РФ. Больше всего покупок по tax free совершили жители Турции, Израиля, Украины, Бразилии и Эстонии, половину продаж составили смартфоны и аксессуары. В топ популярных устройств также вошли планшеты, ноутбуки и техника для дома и кухни.

Основным спросом у иностранных граждан пользуются смартфоны, планшеты, смарт-часы и аксессуары Apple, Samsung и Huawei, наушники, портативные колонки, ноутбуки, фото-, видео- и экшн-камеры, устройства для гейминга и игры. На смартфоны пришлось 32% от всего объёма чеков tax free, оформленных в «М.Видео» и «Эльдорадо», 20% заняли аксессуары для планшетов и ноутбуков, 10% — ноутбуки, 9% — техника для дома и кухни, по 7% — камеры и планшеты. Средний чек находится на уровне 51 000 рублей.

Доли разных типов техники в общих продажах с чеками Tax Free (в натуральном выражении):

 

 

Больше всего покупок в течение 2018-2019 года по tax free совершили граждане Турции, Израиля, Украины, Бразилии и Эстонии. В общей сложности возвратом налога на добавленную стоимость воспользовались туристы из 35 стран, в том числе Азербайджана, Болгарии, Венгрии, Вьетнама, Германии, Грузии, Латвии, Литвы, Индии, Исландии, Испании, Канады, Кении, Кипра, Китая, Республики Корея, Молдовы, Нидерландов, Сербии, Судана, Узбекистана, Франции, Хорватии и ЮАР.

Основные tax free продажи ожидаемо пришлись на летний период 2018 года (Россия принимала Чемпионат мира по футболу) и новогодние праздники. Наиболее активными в течение 2018 года оказались туристы из Латинской Америки (Аргентина, Бразилия, Венесуэла, Мексика, Перу, Уругвай) — они совершили примерно пятую часть всех покупок. Самыми ходовыми товарами стали видео- и фотокамеры, аксессуары для смартфонов (моноподы, карты памяти и наушники). В течение года европейцы приобретали в основном смартфоны, ноутбуки и планшеты, а туристы из стран Азии помимо вышеперечисленного ещё технику для дома и красоты.

Продажи в рамках tax free по странам (в денежном выражении):

 

«До конца 2019 года проект внедрения системы tax free в России находится в статусе пилота. Тем не менее, мы видим потенциал в этом сервисе как с точки зрения повышения привлекательности России для туристов, так и в увеличении трафика и оборота розничных компаний. Проект получил новый виток развития после включения в список Москвы и Санкт-Петербурга, поэтому мы ожидаем рост спроса на эту услугу среди туристов в наших магазинах», — прокомментировала финансовый директор Группы «М.Видео-Эльдорадо» Екатерина Соколова.

Группа «М.Видео-Эльдорадо» запустила пилотные продажи по системе tax free в июне 2018 года в 17 магазинах в регионах, обозначенных Минпромторгом РФ. В феврале 2019 года количество точек tax free продаж Группы увеличилось до 34. Иностранные граждане могут оформить документы на возврат НДС в Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Красногорске, Котельниках, Москве, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-Петербурге, Саранске и Химках. Партнёрами проекта выступают крупнейшие международные и российские операторы: Global Blue, Payment Planet, Hi Sky.

Право на компенсацию НДС имеют граждане стран, не входящих в Евразийский экономический союз (Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан), при покупке на сумму не менее 10 000 рублей с учётом налога в течение 1 дня. Для этого иностранцам необходимо получить оформленный розничным магазином документ — чек tax free, поставить на нем отметку таможенной службы, предоставить чек в пункт tax free на границе или опустить чек в специальный почтовый ящик.

Автор: Анна
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