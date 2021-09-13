Техно-ЗОЖ: россияне скупают кухонные девайсы

Тренд на здоровый образ жизни набирает обороты: если раньше к осени хозяйки скупали приборы для консервации, то сегодня в ход идут гаджеты для правильного питания. В конце лета и начале осени россияне активно покупали мелкую бытовую технику для оптимизации процесса готовки домашней еды, что подтверждается и данными Авито: спрос на устройства для приготовления здоровой пищи, полезных коктейлей и низкокалорийной выпечки вырос на 41% по сравнению с первой половиной лета.

Польза со вкусом

Кухонный комбайн — популярный девайс, который значительно упрощает нарезку овощей для салатов, взбивание фруктовых коктейлей и приготовление супов-пюре. В конце лета-начале осени комбайны искали на 80% больше пользователей сайта, чем в июне-июле. Обзавестись многофункциональным девайсом можно в среднем за 2 000 рублей.

Еда, приготовленная на электрогриле, в отличие от обжаренной на обычной сковороде, сохраняет большую часть полезных веществ. К осени такими устройствами интересовались на 30% больше россиян по сравнению с первой половиной лета. Покупка гриля на Авито обойдется в среднем в 950 рублей.

Мультиварка — еще один многофункциональный прибор, готовка в котором сохраняет содержащиеся в продуктах витамины и минералы. Девайс в августе-сентябре искали на 28% чаще, а его средняя цена составляет 1 300 рублей.

Мясоеды покупным фаршам зачастую предпочитают домашний, так как в собственноручно приготовленном продукте сохраняются все полезные элементы и отсутствуют консерванты. Сегодня особую популярность приобретают электромясорубки. В августе-сентябре на Авито они стали востребованнее на 70% по сравнению с июнем-июлем, при этом стать обладателем устройства можно в среднем за 1 000 рублей.

Питьевой баланс

Несмотря на широкий ассортимент соков на прилавках магазинов, считается, что домашний сок — более полезная и натуральная альтернатива, поэтому сегодня все больше сторонников здорового образа жизни обзаводятся собственными соковыжималками. К тому же прогнозируется, что в этом году урожай яблок в России будет на 20% больше, чем в прошлом году, и составит примерно 1,5 миллиона тонн. В августе-сентябре этого года интерес к соковыжималкам подскочил почти в 3 раза по сравнению с июнем-июлем. Средняя стоимость прибора на Авито составила 1 000 рублей.

В России набирают популярность смузи-челленджи и марафоны. Смузи способны заменить полноценный прием пищи, а ежедневный витаминный заряд выводит токсины и шлаки из организма и помогает легко сбросить лишний вес. Для быстрого и нетрудозатратного приготовления питательных коктейлей россияне часто прибегают к помощи блендеров. Спрос на них в конце лета-начале осени вырос на 30%, а средняя стоимость устройства составляет 2 500 рублей.

«Здоровая еда зачастую требует самостоятельной готовки, поэтому приверженцы ЗОЖа стараются оптимизировать процесс приготовления так, чтобы он занимал как можно меньше времени. В помощь себе они покупают мелкую бытовую технику для кухни. В конце лета-начале осени особой популярностью на Авито пользовались многофункциональные и компактные устройства — комбайны, миксеры и блендеры для приготовления салатов, „зеленых“ коктейлей и смузи. Количество объявлений о продаже таких приборов выросло практически на 40% по сравнению с прошлым годом, благодаря чему каждый сможет найти устройство с необходимым функционалом и по приятной цене» — комментирует Павел Комаров, руководитель категории «Бытовая техника и электроника» в Авито.

Есть и не толстеть

С наступлением первых холодов россияне стараются создать не только интерьерный, но и эмоциональный уют, поэтому осенние вечера часто проводят с теплым чаем и домашней выпечкой в компании семьи и близких людей. Однако калорийные синнабоны и шарлотки постепенно замещаются низкокалорийными десертами и бездрожжевым хлебом на альтернативной муке. Здесь в вопросе готовки на замену стандартным духовкам также приходит современная электроника.

Здоровое питание предусматривает минимизацию использования масел и жиров. Отличная альтернатива сковороде — мультипекари, которые подойдут для приготовления не только полезного перекуса, но и полноценного обеда и завтрака. Сменные панели девайса позволяют ежедневно готовить разнообразные сэндвичи, вафли и стейки практически без добавления масла. В августе-сентябре мультипекари заинтересовали на 47% больше пользователей Авито. Купить такой прибор можно в среднем за 2 700 рублей.

Для приготовления домашнего хлеба можно обратиться к «новому» слову техники — хлебопечке. Данный прибор имеет встроенный режим «диетический хлеб», который позволит испечь домашний хлеб без ущерба для фигуры и здоровья. Интерес россиян к таким устройствам в конце лета и начале осени вырос на 37% по сравнению с июнем-июлем. Такое устройство обойдется будущим владельцам в среднем в 1 200 рублей.