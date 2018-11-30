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Технологии драйвят продажи: рынок смартфонов в деньгах растёт на 20% год к году

Объединенная компания Связной | Евросеть проанализировала итоги продаж смартфонов и ноутбуков за 11 месяцев, а также спрогнозировала, каким будет рост продаж в этих сегментах по итогам 2018 года. Ритейлер прогнозирует, что по итогам 2018 года продажи смартфонов в натуральном выражении составят 29,4 млн, а в денежном — 466 млрд, таким образом показав рост год к году в штуках на 2%, а в деньгах на 20%.

За январь-ноябрь текущего года в России было продано порядка 25,3 млн смартфонов на сумму 395 млрд рублей. Продажи в натуральном выражении выросли незначительно, а в денежном выражении рост составил 20%.

«Значительный рост в деньгах объясняется тем, что в течение года спрос смещался в пользу более дорогостоящих и многофункциональных гаджетов с большими экранами. Среди ключевых трендов на рынке смартфонов в 2018 году: рост продаж смартфонов среднего и высокого ценовых сегментов, рост продаж смартфонов с большими экранами и большим объёмом памяти», — комментирует директор стратегического планирования и анализа объединенной компании Связной | Евросеть Сергей Белозеров.

Продажи ноутбуков на российском рынке по итогам 11 месяцев выросли на 10% в натуральном выражении и на 25% — в денежном. Всего за 11 месяцев 2018 года в России было продано 2,9 млн ноутбуков на сумму 106 млрд руб. К концу года продажи ноутбуков в количественном выражении составят 3,3 млн штук, а в денежном — 123 млрд рублей. Таким образом, рост продаж ноутбуков в натуральном выражении составит 10%, а в денежном — 26%.

Такая динамика продаж ноутбуков в деньгах объясняется тем, что люди стали покупать более мощные ноутбуки, в том числе игровые. Также на продажи дорогостоящих ноутбуков влияют множество возможностей для рассрочек и кредитования, которые предлагают российские ритейлеры. Например, в Связном и Cstore (Apple Premium Reseller) ноутбуки MacBook от Apple доступны в рассрочку «0-0-10», «0-0-12», «0-0-18», «0-0-24», «0-0-36», а также в Trade-in и MultiTrade-in.

Автор: Анна
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