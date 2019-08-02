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Техноритейлер «Связной» подвел итоги работы услуги Trade-in

Техноритейлер «Связной» (объединяет магазины под брендами «Связной» и «Евросеть») подвел итоги работы услуги Trade-in за 12 месяцев. С июля 2018 года по июль 2019 года число клиентов, воспользовавшихся программой обмена старых смартфонов на новые, увеличилось в 6 раз по сравнению с прошлым аналогичным периодом. Общее количество сданных смартфонов за год составило около 180 тыс. штук.

«Trade-in продолжает пользоваться популярностью у наших клиентов. Россияне уже оценили, что сегодня прийти в магазин и сдать старый смартфон в обмен на хорошую скидку гораздо удобнее, чем тратить своё время на его продажу. Размер средней скидки за 12 месяцев в нашей сети составил около 10,5 тыс. рублей. 56% принятых о клиентов устройств приходится на Apple, доля Samsung составляет 39%», — отмечает вице-президент по продажам компании «Связной» Давид Борзилов.

Топ 5 принятых моделей по Trade-in:

1) Apple iPhone 6

2) Apple iPhone 6S

3) Samsung Galaxy S8

4) Apple iPhone 7

5) Samsung Galaxy A5

Топ 5 моделей, которые россияне покупают с помощью Trade-in:

1) Apple iPhone XR

2) Apple iPhone XS

3) Samsung Galaxy S10

4) Samsung Galaxy A50

5) Apple iPhone XS Max

Связной пилотировал Trade-in в 113 магазинах сети в июле 2017 году, а уже в августе 2017 года масштабировал программу на все торговые точки, в том числе в магазинах Cstore (Apple Premium Reseller). Кроме того, в ноябре 2018 года ритейлер запустил Multitrade-in, в рамках которого можно сдавать сразу несколько гаджетов в счет стоимости нового устройства. Скидка на новый девайс по программе Trade-in может доходить до 100%, в зависимости от сдаваемой и приобретаемой моделей.

Автор: Анна
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