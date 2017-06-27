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«Техносила» опровергла информацию о закрытии магазинов

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М.видео
М.видео
Бытовая техника

«Техносила» не рассылала поставщикам официальные письма с уведомлением, что не сможет полностью рассчитаться по всем долгам за поставленный товар. Об этом сообщает RNS со ссылкой на представителей группы «Сафмар», которой принадлежит ритейлер.

«Официальных писем компания не рассылала. Магазины и сайт осуществляют операции в обычном режиме, мы продолжаем расчеты и проводим переговоры со всеми поставщиками и контрагентами», — пояснили в «Сафмаре».

Вместе с тем в «Сафмаре» подтвердили, что часть магазинов «Техносилы» будет закрыта, а часть продолжит работать под вывесками «М.Видео» или «Эльдорадо», которые также входят в группу. Сайт ритейлера скорее всего будет сохранён, добавили в «Сафмаре».

«Расчеты с поставщиками преимущественно ведутся в соответствии с закрепленными в действующих договорах кредитными условиями. С отдельными партнерами проводятся индивидуальные переговоры с учетом будущих планов по интеграции и синергии розничных активов в рамках „Сафмар Ритейл“... В любом случае в ходе переговоров мы будем находить такие решения, чтобы обе стороны договорного процесса остались удовлетворены результатом», — отметили в компании.

О том, что «Техносила» начала предупреждать поставщиков о невозможности расплатиться по долгам за поставки товара, 26 июня сообщил «Деловой Петербург». В письме, на которое ссылается издание, говорится, что собирается закрыть все свои магазины до 1 сентября 2017 года.

«Техносила» перешла под контроль «Сафмара» в 2015 году, после того как структуры холдинга приобрели «МДМ банк». В начале 2017 года «Сафмар» получил контроль над «М.Видео». «Эльдорадо» группа «Сафмар» приобрела в 2016 году.

Компании и сервисы: М.видео, Техносила, Эльдорадо
Автор: Анна
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