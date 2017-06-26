«Техносила» закрывает все свои магазины и предупредила поставщиков, что не сможет расплатиться с долгами

Сеть бытовой техники и электроники «Техносила» разослала своим поставщикам письма о том, что не сможет полностью рассчитаться по всем долгам за поставленный товар, пишет «Деловой Петербург». До 1 сентября 2017 года компания собирается закрыть все свои магазины, говорится в сообщениях сети.

Ритейлер готов погасить часть долга товаром, который остался на складах, часть — выручкой от распродажи остатков со скидкой 50%. «Деньгами рассчитаться со всеми долгами в рамках договоров „Техносила“ не сможет», — говорится в письмах.

Один из поставщиков сказал изданию, что «Техносила» не оплачивала поставки в последние полгода, другой заявил о задержке на три месяца. По данным «Контур.Фокус», с начала 2017 года компания получила более 80 исков на общую сумму свыше 400 млн рублей.

Финансовая группа «Сафмар» семьи Гуцериевых-Шишхановых получила контроль над торговой сетью «Техносила» в 2015 году, после покупки «МДМ Банка». К февралю 2017 года компания насчитывала 72 магазина и 133 пункта выдачи товаров.

В июне 2017 года, после того как «Сафмар» договорилась о покупке «М.Видео» и «Эльдорадо», владелец «Техносилы» решил оставить её только в виде онлайн-магазина, а существующие магазины перевести под бренд «Эльдорадо». Близкий к «Техносиле» источник «Ведомостей» заявил, что магазины сети сменят вывески как на «Эльдорадо», так и на «М.Видео».