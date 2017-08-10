«Техносила» запустила финальную распродажу
«Техносила» на своем сайте запустила последнюю распродажу перед закрытием компании. Напомним, ранее владелец компании, группа «Сафмар», решил отказаться от бренда «Техносила». Магазины «Техносила» перейдут под бренд «Эльдорадо».
Распродажа продлится в течение ближайших 15 дней, покупателям обещают скидки до 80% на 137 тысяч товаров.
В сообщении компании отмечатеся, что в акции участвуют как новые товары со склада, так и образцы с витрины. Последние могут продаваться с испорченной упаковкой или «парой царапин» на корпусе.
Группа «Сафмар» семьи Гуцериевых-Шишханова получила контроль над «Техносилой» после покупки «МДМ Банка» в 2015 году. Бренд «Техносила» существует с 1993 года, он один из старейших на российском рынке бытовой техники и электроники.
В 2016 году холдинг приобрёл «Эльдорадо», а в начале 2017 года закрыл сделку по покупке контроля в «М.Видео». В июне 2017 года в «Сафмаре» заявили, что магазины «Техносила» перейдут под бренд «Эльдорадо», но интернет-магазин при этом продолжит работать.