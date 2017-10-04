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Teleport идет в Дикси

Компания TelePort продолжает успешно расширять географию присутствия в Санкт-Петербурге. Теперь в сети продуктовых магазинов «Дикси» можно получать посылки, заказанные онлайн, благодаря расположенным постаматам сети TelePort.

Первые 11 аппаратов уже установлены и подключены. В качестве локаций были выбраны самые густонаселенные районы города с непосредственной близостью к станциям метрополитена.

Данное партнерское соглашение позволит компании TelePort продолжить развитие начатого ранее направления — «постаматы шаговой доступности». Интерес сети магазинов «Дикси» к проекту обусловлен желанием привлечь дополнительный трафик и увеличить частоту посещения своих торговых точек. Для конечного потребителя это дает возможность совместить офлайн — и онлайн-шопинг и забрать свой заказ в удобное для себя время.

На данный момент компания TelePort успешно реализует проект в Санкт-Петербурге продолжая устанавливать постаматы не только в магазинах шаговой доступности, но и в крупных жилых комплексах. В ближайший месяц планируется выход компании на рынок Москвы.

«Особенно хотелось бы отметить преимущества свободного доступа магазинов „Дикси“, работающих 24 часа, 7 дней в неделю, удобно расположенных вблизи метро и остановок транспорта. Теперь ещё большему количеству людей нет необходимости ждать курьера или специально идти на ПВЗ, чтобы забрать свой заказ из любимого интернет — магазина. Как всегда по пути домой, нужно заглянуть в магазин „Дикси“ за ежедневными покупками и забрать свою посылку в течение 1 минуты. Уверен, что наши клиенты по достоинству оценят новым уровнем сервиса, которое дает наше стратегическое сотрудничество» — отметил генеральный директор компании TelePort Евгений Коновалов.

Автор: Анна
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