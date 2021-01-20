Темп роста выручки «Детского мира» ускорился в четвертом квартале до 14,4%

Компания «Детский мир» объявила операционные результаты за четвертый квартал и полный год, завершившиеся 31 декабря 2020 года.

Ключевые операционные показатели четвертого квартала 2020 года

Объем консолидированной неаудированной выручки Группы в 4-м квартале 2020 года увеличился на 14,4% до 44,5 млрд руб. по сравнению с 38,9 млрд руб. в 4-м квартале 2019 года.

Выручка онлайн-сегмента выросла в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 12,7 млрд рублей.

Доля онлайн-продаж в общей выручке сети «Детский мир» в России увеличилась в 1,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 29,8%. Доля онлайн-заказов, выданных в розничных магазинах сети «Детский мир», составила 83,4%.

Объем выручки сети «Детский мир» в Казахстане увеличился на 21% до 1,4 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Общие сопоставимые продажи (like-for-like) сети магазинов «Детский мир» в России и Казахстане увеличились на 5,9%:

сопоставимый объем чеков увеличился на 1,2%; сопоставимый размер среднего чека увеличился на 4,7%.

Сопоставимые продажи (like-for-like) сети магазинов «Детский мир» в России увеличились на 5,7%:

сопоставимый объем чеков увеличился на 1,4%; сопоставимый размер среднего чека увеличился на 4,3%.

В 4-м квартале 2020 года был открыт 41 новый магазин сети «Детский мир», а также 11 магазинов сети «ПВЗ Детмир» и 7 магазинов сети «Зоозавр». По состоянию на 31 декабря 2020 года общее число магазинов Группы составило 868.

Общая торговая площадь увеличилась на 6,4% год к году до 897 тыс. кв. м.

Количество держателей карт лояльности сети магазинов «Детский мир» увеличилось на 11,4% год к году до 26,8 млн человек, при этом число активных держателей карт составило 10,7 млн человек. Доля продаж с использованием карт лояльности составила 84,2%.

Ключевые операционные показатели 2020 года

Объем консолидированной неаудированной выручки Группы в 2020 году увеличился на 11% до 142,9 млрд руб. по сравнению с 128,7 млрд руб. в 2019 году.

Выручка онлайн-сегмента выросла в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 34,8 млрд рублей.

Доля онлайн-продаж в общей выручке сети «Детский мир» в России увеличилась в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 25,2%. Доля онлайн-заказов, выданных в розничных магазинах сети «Детский мир», составила 82,2%.

Объем выручки сети «Детский мир» в Казахстане увеличился на 1,6% до 3,8 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Общие сопоставимые продажи (like-for-like) сети магазинов «Детский мир» в России и Казахстане увеличились на 3,9%:

сопоставимый объем чеков снизился на 1,5%; сопоставимый размер среднего чека увеличился на 5,5%.

Сопоставимые продажи (like-for-like) сети магазинов «Детский мир» в России увеличились на 4,0%:

сопоставимый объем чеков снизился на 1,4%; сопоставимый размер среднего чека увеличился на 5,4%.

По итогам 2020 года был открыт 71 новый магазин сети «Детский мир», а также 12 магазинов сети «ПВЗ Детмир» и 10 магазинов сети «Зоозавр».

Мария Давыдова, генеральный директор ПАО «Детский мир»:

«Прошедший 2020 год был непростым не только для нашей Компании, но и для всего ритейла. Возросший уровень неопределенности, новые операционные и логистические вызовы по-настоящему закалили нас и позволили продемонстрировать высокую эффективность нашей бизнес-модели. В 2020 году менялись и покупатель, и конкурентная среда. Высокий спрос на онлайн-покупки мотивировал многих ритейлеров ускорить цифровую трансформацию бизнеса.

На этом фоне действия нашей команды были направлены на дальнейшее развитие омниканального бизнеса: расширение географии присутствия розничной сети, усиление федеральной и региональной логистической инфраструктуры, увеличение ассортимента за счет развития маркетплейса, а также повышение скорости доставки онлайн-заказов и улучшение качества обслуживания клиентов во всех каналах продаж. В результате мы укрепили лидерство на рынке детских товаров, став одним из крупнейших и быстрорастущих игроков электронной торговли в категории «Детство».

В четвертом квартале мы успешно провели новогодний сезон, ускорив темпы роста общей выручки до 14,4%. Важно отметить, что благодаря активному развитию омниканальности мы не только сохранили высокий темп роста сопоставимых продаж (like-for-like), но и вернули сопоставимый объем чеков на траекторию устойчивого роста. В январе мы демонстрируем аналогичные темпы роста выручки по всем сегментам. Более того, по итогам 2020 года нам удалось улучшить рентабельность по EBITDA согласно данным предварительной неаудированной отчетности.

В последнем квартале лидерами по темпу роста по-прежнему являются такие высокомаржинальные категории, как «Игрушки» и «Одежда и обувь» с долей в 65,5% от общей выручки Компании. В этих категориях мы продолжили активно развивать собственные торговые марки (СТМ). Доля СТМ в продажах «Игрушек» выросла на 2.2 п.п. год к году до 19,2%, а в продажах «Одежды и обуви» на 2.4 п.п. год к году до 88,3%. В результате доля собственных торговых марок и прямого импорта в общем годовом товарообороте увеличилась на 2,9 п.п. год к году до 44,5%.

В отчетном периоде мы установили сразу несколько рекордов в онлайн-канале. Так, например, в пиковый день распродажи «Черной пятницы» в ноябре доля онлайн-канала в общих продажах сети «Детский мир» достигла 52%, а по итогам последней недели декабря было продано товаров на рекордную сумму более 1,5 млрд рублей.

Благодаря эффективному ценообразованию и расширению ассортимента, а также высокой скорости выполнения заказов продажи интернет-магазина в четвертом квартале выросли более чем в два раза, заняв почти 30% всей выручки Группы.

Новое мобильное приложение, которое было запущено в конце 2019 года, продолжает набирать популярность среди покупателей. На конец 2020 года количество скачиваний мобильного приложения «Детмир» превысило отметку в 6 100 000, а по итогам первых двух недель января 70% всех онлайн-заказов оформлено через мобильное приложение.

Отмечу, что мы также выполнили собственный годовой план по расширению торговой сети; основные открытия – 59 магазинов – пришлись на четвёртый квартал 2020 года.

Нашими основными задачами являются дальнейшее развитие ассортимента собственных торговых марок и маркетплейса, продолжение региональной экспансии, в том числе за счет открытия магазинов нового сверхмалого формата, а также экспансия на рынке зоотоваров и запуск цифровых сервисов. Достижение лидерства среди всех e-comm продуктов по удобству использования мобильного приложения и интернет-магазина – еще один важный элемент нашей новой цифровой стратегии.

Мы поставили себе амбициозную цель довести долю онлайн-канала в продажах до 45% в среднесрочной перспективе благодаря развитию сервисов прямой доставки и сборки заказов в магазинах сети. Помимо сильных лидерских позиций в привычной для нас категории «Детство» мы верим, что сможем занять лидирующее место и на рынке товаров для животных под собственным брендом “Зоозавр”».