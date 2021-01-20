+ Shopolog
Новости → Офлайн-ритейл

Компании и рынки RSS

Темп роста выручки «Детского мира» ускорился в четвертом квартале до 14,4%

Смотрите в каталоге
Детский мир
Детский мир
Товары и услуги для детей

Компания «Детский мир» объявила операционные результаты за четвертый квартал и полный год, завершившиеся 31 декабря 2020 года.

Ключевые операционные показатели четвертого квартала 2020 года

  • Объем консолидированной неаудированной выручки Группы в 4-м квартале 2020 года увеличился на 14,4% до 44,5 млрд руб. по сравнению с 38,9 млрд руб. в 4-м квартале 2019 года.
  • Выручка онлайн-сегмента выросла в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 12,7 млрд рублей.
     
    • Доля онлайн-продаж в общей выручке сети «Детский мир» в России увеличилась в 1,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 29,8%.
    • Доля онлайн-заказов, выданных в розничных магазинах сети «Детский мир», составила 83,4%.
  • Объем выручки сети «Детский мир» в Казахстане увеличился на 21% до 1,4 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
  • Общие сопоставимые продажи (like-for-like) сети магазинов «Детский мир» в России и Казахстане увеличились на 5,9%:
     
    • сопоставимый объем чеков увеличился на 1,2%;
    • сопоставимый размер среднего чека увеличился на 4,7%.
  • Сопоставимые продажи (like-for-like) сети магазинов «Детский мир» в России увеличились на 5,7%:
     
    • сопоставимый объем чеков увеличился на 1,4%;
    • сопоставимый размер среднего чека увеличился на 4,3%.
  • В 4-м квартале 2020 года был открыт 41 новый магазин сети «Детский мир», а также 11 магазинов сети «ПВЗ Детмир» и 7 магазинов сети «Зоозавр». По состоянию на 31 декабря 2020 года общее число магазинов Группы составило 868.
  • Общая торговая площадь увеличилась на 6,4% год к году до 897 тыс. кв. м.
  • Количество держателей карт лояльности сети магазинов «Детский мир» увеличилось на 11,4% год к году до 26,8 млн человек, при этом число активных держателей карт составило 10,7 млн человек. Доля продаж с использованием карт лояльности составила 84,2%.

Ключевые операционные показатели 2020 года

  • Объем консолидированной неаудированной выручки Группы в 2020 году увеличился на 11% до 142,9 млрд руб. по сравнению с 128,7 млрд руб. в 2019 году.
  • Выручка онлайн-сегмента выросла в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 34,8 млрд рублей.
     
    • Доля онлайн-продаж в общей выручке сети «Детский мир» в России увеличилась в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 25,2%.
    • Доля онлайн-заказов, выданных в розничных магазинах сети «Детский мир», составила 82,2%.
  • Объем выручки сети «Детский мир» в Казахстане увеличился на 1,6% до 3,8 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
  • Общие сопоставимые продажи (like-for-like) сети магазинов «Детский мир» в России и Казахстане увеличились на 3,9%:
     
    • сопоставимый объем чеков снизился на 1,5%;
    • сопоставимый размер среднего чека увеличился на 5,5%.
  • Сопоставимые продажи (like-for-like) сети магазинов «Детский мир» в России увеличились на 4,0%:
     
    • сопоставимый объем чеков снизился на 1,4%;
    • сопоставимый размер среднего чека увеличился на 5,4%.
  • По итогам 2020 года был открыт 71 новый магазин сети «Детский мир», а также 12 магазинов сети «ПВЗ Детмир» и 10 магазинов сети «Зоозавр».

Мария Давыдова, генеральный директор ПАО «Детский мир»:

«Прошедший 2020 год был непростым не только для нашей Компании, но и для всего ритейла. Возросший уровень неопределенности, новые операционные и логистические вызовы по-настоящему закалили нас и позволили продемонстрировать высокую эффективность нашей бизнес-модели. В 2020 году менялись и покупатель, и конкурентная среда. Высокий спрос на онлайн-покупки мотивировал многих ритейлеров ускорить цифровую трансформацию бизнеса.

На этом фоне действия нашей команды были направлены на дальнейшее развитие омниканального бизнеса: расширение географии присутствия розничной сети, усиление федеральной и региональной логистической инфраструктуры, увеличение ассортимента за счет развития маркетплейса, а также повышение скорости доставки онлайн-заказов и улучшение качества обслуживания клиентов во всех каналах продаж. В результате мы укрепили лидерство на рынке детских товаров, став одним из крупнейших и быстрорастущих игроков электронной торговли в категории «Детство».

В четвертом квартале мы успешно провели новогодний сезон, ускорив темпы роста общей выручки до 14,4%. Важно отметить, что благодаря активному развитию омниканальности мы не только сохранили высокий темп роста сопоставимых продаж (like-for-like), но и вернули сопоставимый объем чеков на траекторию устойчивого роста. В январе мы демонстрируем аналогичные темпы роста выручки по всем сегментам. Более того, по итогам 2020 года нам удалось улучшить рентабельность по EBITDA согласно данным предварительной неаудированной отчетности.

В последнем квартале лидерами по темпу роста по-прежнему являются такие высокомаржинальные категории, как «Игрушки» и «Одежда и обувь» с долей в 65,5% от общей выручки Компании. В этих категориях мы продолжили активно развивать собственные торговые марки (СТМ). Доля СТМ в продажах «Игрушек» выросла на 2.2 п.п. год к году до 19,2%, а в продажах «Одежды и обуви» на 2.4 п.п. год к году до 88,3%. В результате доля собственных торговых марок и прямого импорта в общем годовом товарообороте увеличилась на 2,9 п.п. год к году до 44,5%.

В отчетном периоде мы установили сразу несколько рекордов в онлайн-канале. Так, например, в пиковый день распродажи «Черной пятницы» в ноябре доля онлайн-канала в общих продажах сети «Детский мир» достигла 52%, а по итогам последней недели декабря было продано товаров на рекордную сумму более 1,5 млрд рублей.

Благодаря эффективному ценообразованию и расширению ассортимента, а также высокой скорости выполнения заказов продажи интернет-магазина в четвертом квартале выросли более чем в два раза, заняв почти 30% всей выручки Группы.

Новое мобильное приложение, которое было запущено в конце 2019 года, продолжает набирать популярность среди покупателей. На конец 2020 года количество скачиваний мобильного приложения «Детмир» превысило отметку в 6 100 000, а по итогам первых двух недель января 70% всех онлайн-заказов оформлено через мобильное приложение.

Отмечу, что мы также выполнили собственный годовой план по расширению торговой сети; основные открытия – 59 магазинов – пришлись на четвёртый квартал 2020 года.  

Нашими основными задачами являются дальнейшее развитие ассортимента собственных торговых марок и маркетплейса, продолжение региональной экспансии, в том числе за счет открытия магазинов нового сверхмалого формата, а также экспансия на рынке зоотоваров и запуск цифровых сервисов. Достижение лидерства среди всех e-comm продуктов по удобству использования мобильного приложения и интернет-магазина – еще один важный элемент нашей новой цифровой стратегии.

Мы поставили себе амбициозную цель довести долю онлайн-канала в продажах до 45% в среднесрочной перспективе благодаря развитию сервисов прямой доставки и сборки заказов в магазинах сети. Помимо сильных лидерских позиций в привычной для нас категории «Детство» мы верим, что сможем занять лидирующее место и на рынке товаров для животных под собственным брендом “Зоозавр”».

Компании и сервисы: Детский мир
Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Новости об оффлайн ритейле

20 января / Комментарии
«Магнит» начал тестирование формата киоска

«Магнит» начал тестирование формата киоска

«Магнит» начал тестировать формат киоска. Первый торговый объект в новом формате открылся в конце 2020 года на территории головного офиса компании «Магнит» в Краснодаре.

далее →

19 января / Комментарии
«М.Видео-Эльдорадо»: во время пандемии дома россиян становятся «умнее»

«М.Видео-Эльдорадо»: во время пандемии дома россиян становятся «умнее»

Группа «М.Видео-Эльдорадо» подвела итоги собственных продаж «умной техники» в 2020 году. Спрос на товары для «умного дома» увеличился в количественном выражении в 7 раз, на «умные колонки» с голосовым помощником в 4 раза. Экосистема smart home становится более понятной потребителям, и приобретает популярность за счёт расширения ассортимента, появления доступных по цене элементов и комплексных решений.

далее →

14 января / Комментарии
Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: россияне купили рекордные 31,5 миллиона смартфонов в 2020 году

Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: россияне купили рекордные 31,5 миллиона смартфонов в 2020 году

Группа «М.Видео-Эльдорадо» проанализировала спрос на смартфоны в России за 2020 год. Продажи по итогам года увеличились примерно на 4% в штуках и 15% в деньгах, и достигли рекордных 31,5 млн девайсов и 570 млрд рублей.

далее →

13 января / Комментарии
Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: российский рынок планшетов возродился на фоне пандемии

Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: российский рынок планшетов возродился на фоне пандемии

Группа «М.Видео-Эльдорадо» проанализировала продажи планшетов в России в 2020 году. Объём рынка достиг 2,5 млн штук и порядка 41,4 млрд рублей, что больше на 4% в штуках и 26% в деньгах относительно 2019 года. Продажи категории впервые с 2014 года показали рост в количественном выражении. В «М.Видео-Эльдорадо» спрос на планшеты увеличился на 19% в штуках и 45% в деньгах.

далее →

13 января / Комментарии
«Лента» трудоустроила в магазин робота-уборщика

«Лента» трудоустроила в магазин робота-уборщика

«Лента» тестирует в Ростове-на-Дону решение по автоматизации процессов клининга. Пилот проводится в магазине в Ростове-на-Дону.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2021, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!