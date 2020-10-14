Темп роста выручки «Детского мира» ускорился в третьем квартале до 13,5%
Компания «Детский мир» объявляет операционные результаты за третий квартал, завершившийся 30 сентября 2020 года.
Ключевые операционные показатели третьего квартала 2020 года
- Объем консолидированной неаудированной выручки Группы в 3-м квартале 2020 года увеличился на 13,5% до 38,5 млрд руб. по сравнению с 34 млрд руб. в 3-м квартале 2019 года.
- Выручка онлайн-сегмента выросла в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 8,0 млрд рублей.
- Доля онлайн-продаж в общей выручке сети «Детский мир» в России увеличилась в 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 21,4%.
- Доля онлайн-заказов, выданных в розничных магазинах сети «Детский мир», составила 83%.
- Объем выручки сети «Детский мир» в Казахстане снизился на 26,8% до 779 млн руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
- Общие сопоставимые продажи (like-for-like) сети магазинов «Детский мир» в России и Казахстане увеличились на 3,9%:
- сопоставимый объем чеков снизился на 2,1%;
- сопоставимый размер среднего чека увеличился на 6%.
- Сопоставимые продажи (like-for-like) сети магазинов «Детский мир» в России увеличились на 4,4%:
- сопоставимый объем чеков снизился на 1,5%;
- сопоставимый размер среднего чека увеличился на 5,9%.
- В 3-м квартале 2020 года было открыто 10 новых магазинов сети «Детский мир», а также два магазина сети «Зоозавр». По состоянию на 30 сентября 2020 года общее число магазинов Группы составило 810.
- Общая торговая площадь увеличилась на 8,1% год к году до 858 тыс. кв. м.
- Количество держателей карт лояльности сети магазинов «Детский мир» увеличилось на 12,8% год к году до 25,9 млн человек, при этом число активных держателей карт составило 10,6 млн человек. Доля совокупных продаж с использованием карт лояльности составила 83%.
Ключевые операционные показатели 9 месяцев 2020 года
- Объем консолидированной неаудированной выручки Группы за 9 месяцев 2020 года увеличился на 9,5% до 98,4 млрд руб. по сравнению с 89,8 млрд руб. за 9 месяцев 2019 года.
- Выручка онлайн-сегмента выросла в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 22,1 млрд рублей.
- Доля онлайн-продаж в общей выручке сети «Детский мир» в России увеличилась в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 23,3%.
- Доля онлайн-заказов, выданных в розничных магазинах сети «Детский мир», составила 81%.
- Объем выручки сети «Детский мир» в Казахстане снизился на 7,2% до 2,4 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
- Общие сопоставимые продажи (like-for-like) сети магазинов «Детский мир» в России и Казахстане увеличились на 3,0%:
- сопоставимый объем чеков снизился на 2,7%;
- сопоставимый размер среднего чека увеличился на 5,8%.
- Сопоставимые продажи (like-for-like) сети магазинов «Детский мир» в России увеличились на 3,2%:
- сопоставимый объем чеков снизился на 2,5%;
- сопоставимый размер среднего чека увеличился на 5,8%.
- За первые 9 месяцев 2020 года было открыто 30 новых магазинов сети «Детский мир», а также один магазин сети «ПВЗ Детмир» и три магазина сети «Зоозавр».
Ключевые события третьего квартала 2020 года
- В сентябре 2020 года Компания запустила оплату с помощью Системы быстрых платежей в розничных магазинах сети. Теперь клиенты «Детского мира» смогут оплачивать покупки по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП) во всех розничных магазинах на территории России.
- В сентябре 2020 года внеочередное Общее собрание акционеров утвердило выплату финальных дивидендов за 2019 год из оставшейся части нераспределенной прибыли за четвертый квартал 2019 года в размере 1,8 млрд руб., что соответствует 2,5 руб. на одну обыкновенную акцию.
- В сентябре 2020 года основной акционер Компании ПАО АФК «Система» совместно с Российско-китайским инвестиционным фондом (РКИФ) успешно завершили сделку по предложению акций Компании. Размер предложения составил 185 млн существующих акций Компании, что соответствует 25% акционерного капитала «Детского мира». В результате «Детский мир» стал первой российской компанией со 100% акций в свободном обращении. ПАО АФК «Система» и РКИФ перестали владеть акциями Компании.
- В июле 2020 года Компания запустила первый региональный распределительный центр на территории индустриального парка класса А+ «PNK Парк Ростов-на-Дону», девелопером которого является PNK Group. «Детский мир» арендовал 6 000 кв. метров складских площадей на семь лет с возможностью дальнейшего расширения. Общий объем капитальных инвестиций в проект составляет около 100 млн рублей.
- Несмотря на неоднократное закрытие большей части магазинов «Детского мира» в Казахстане из-за распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) Компания оперативно организовала процесс выдачи заказов интернет-магазина в розничных точках сети, что позволило поддержать выручку и обеспечить положительный финансовый результат.
- «Детский мир» обновил среднесрочную стратегию развития. Компания прежде всего планирует укрепить лидерство в сегменте «Детство» с сохранением двузначных темпов роста продаж за счет развития омниканальной бизнес-модели. При этом Компания видит существенный потенциал в цифровых услугах для детей и родителей, а также в сегменте товаров для животных.
Мария Давыдова, генеральный директор ПАО «Детский мир»:
«Детский мир» очередной раз доказал, что может успешно работать в кризисных условиях. Нам удалось не только избежать потерь в выручке в период активной фазы пандемии COVID-19 во втором квартале, но и значительно ускорить темпы роста продаж по итогам третьего квартала 2020 года. В отчетном периоде объем консолидированной неаудированной выручки увеличился на 13,5% год к году до 38,5 млрд рублей. Вместе с тем мы добились значительного снижения операционных затрат, что позволяет нам по итогам третьего квартала ожидать увеличения скорректированного показателя EBITDA не менее чем на 20% год к году.
Мы успешно завершили сезон продаж товаров к новому учебному году (Back to School), который внес существенный вклад в общий товарооборот Компании. В результате объем продаж школьных товаров вырос на 16,1% год к году по итогам третьего квартала 2020 года. Также благодаря эффекту отложенного спроса и результативным промоакциям увеличились доли продаж таких высокомаржинальных категорий, как «Игрушки» и «Одежда и обувь». Доля этих товаров в общей выручке сети «Детский мир» в России увеличилась на 1,3 п.п. год к году до 60,7%. Мы также продолжаем активно развивать собственные торговые марки и переходить на прямые контракты с импортными поставщиками для обеспечения эксклюзивного и доступного ассортимента на полке. В третьем квартале доля собственных брендов и прямых контрактов в общих продажах выросла на 2.9 п.п. год к году до 49,4%.
В условиях высокой волатильности потребительского поведения омниканальность обеспечивает устойчивый рост продаж нашей розничной сети и интернет-магазина. По итогам третьего квартала удалось сохранить высокие темпы роста онлайн-продаж «Детского мира». Объем товарооборота интернет-магазина и мобильного приложения увеличился в 2,4 раза год к году, при этом доля онлайн-канала в общей выручке сети «Детский мир» в России достигла 21,4%. Лидерами интернет-продаж стали товары школьного сезона (+239%). Категория «Игрушки» также продемонстрировала высокий темп роста: объем онлайн-продаж увеличился практически в 2,4 раза год к году.
Около 80% онлайн-заказов выдается в розничных магазинах, что еще раз подтверждает высокий спрос этого формата у наших клиентов. Новое мобильное приложение, которое было запущено в конце прошлого года, также продолжает набирать большую популярность среди наших покупателей. Данный канал занимает уже более 60% всех онлайн-продаж Компании.
Мы продолжаем расширять логистическую инфраструктуру, удовлетворяющую потребностям растущего интернет-канала. В июле мы окрыли первый региональный распределительный центр в Ростове-на-Дону, а уже к концу третьего квартала он вышел на дневную производительность в 1 000 заказов и достиг плановых показателей рентабельности. Также мы запустили суперэкспресс-доставку из магазинов сети «Детский мир». Теперь наши клиенты в 250 городах России могут получить свой заказ в течение двух часов после оформления его на сайте. Более того, часть заказов суперэкспресс-доставки в Москве выполняется собственной курьерской службой.
Еще одним ключевым событием отчетного квартала стало успешное вторичное публичное размещение акций ПАО «Детский мир» (SPO). Теперь «Детский мир» является первой российской компанией со 100% акций в свободном обращении. Мы воодушевлены значительным интересом глобального фондового рынка к нашему бизнесу и рады, что эта сделка позволит повысить ликвидность нашей бумаги и расширить географию базы инвесторов. В соответствии с новым статусом мы ожидаем, что большинство мест в Совете директоров будет принадлежать независимым директорам, что создаст дополнительный стимул для дальнейшего роста стоимости Компании в интересах всех акционеров.
Наша Компания своевременно реагирует на новые вызовы, связанные с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19). В розничных магазинах соблюдены все необходимые меры эпидемиологической безопасности: контролируется состояние здоровья всего персонала, закуплены средства индивидуальной защиты сотрудников (маски, перчатки, антисептические средства), нанесена специальная разметка для обеспечения необходимой дистанции между покупателями, проводится усиленная дезинфекция во всех помещениях, на входе в магазины расположены антисептики для посетителей. Курьеры интернет-магазина и сотрудники распределительных центров также снабжены всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты. По состоянию на 14 октября 2020 года все розничные магазины «Детский мир» продолжают работать в обычном режиме.»