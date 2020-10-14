Темп роста выручки «Детского мира» ускорился в третьем квартале до 13,5%

Компания «Детский мир» объявляет операционные результаты за третий квартал, завершившийся 30 сентября 2020 года.

Ключевые операционные показатели третьего квартала 2020 года

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Ключевые события третьего квартала 2020 года

Мария Давыдова, генеральный директор ПАО «Детский мир»:

«Детский мир» очередной раз доказал, что может успешно работать в кризисных условиях. Нам удалось не только избежать потерь в выручке в период активной фазы пандемии COVID-19 во втором квартале, но и значительно ускорить темпы роста продаж по итогам третьего квартала 2020 года. В отчетном периоде объем консолидированной неаудированной выручки увеличился на 13,5% год к году до 38,5 млрд рублей. Вместе с тем мы добились значительного снижения операционных затрат, что позволяет нам по итогам третьего квартала ожидать увеличения скорректированного показателя EBITDA не менее чем на 20% год к году.

Мы успешно завершили сезон продаж товаров к новому учебному году (Back to School), который внес существенный вклад в общий товарооборот Компании. В результате объем продаж школьных товаров вырос на 16,1% год к году по итогам третьего квартала 2020 года. Также благодаря эффекту отложенного спроса и результативным промоакциям увеличились доли продаж таких высокомаржинальных категорий, как «Игрушки» и «Одежда и обувь». Доля этих товаров в общей выручке сети «Детский мир» в России увеличилась на 1,3 п.п. год к году до 60,7%. Мы также продолжаем активно развивать собственные торговые марки и переходить на прямые контракты с импортными поставщиками для обеспечения эксклюзивного и доступного ассортимента на полке. В третьем квартале доля собственных брендов и прямых контрактов в общих продажах выросла на 2.9 п.п. год к году до 49,4%.

В условиях высокой волатильности потребительского поведения омниканальность обеспечивает устойчивый рост продаж нашей розничной сети и интернет-магазина. По итогам третьего квартала удалось сохранить высокие темпы роста онлайн-продаж «Детского мира». Объем товарооборота интернет-магазина и мобильного приложения увеличился в 2,4 раза год к году, при этом доля онлайн-канала в общей выручке сети «Детский мир» в России достигла 21,4%. Лидерами интернет-продаж стали товары школьного сезона (+239%). Категория «Игрушки» также продемонстрировала высокий темп роста: объем онлайн-продаж увеличился практически в 2,4 раза год к году.

Около 80% онлайн-заказов выдается в розничных магазинах, что еще раз подтверждает высокий спрос этого формата у наших клиентов. Новое мобильное приложение, которое было запущено в конце прошлого года, также продолжает набирать большую популярность среди наших покупателей. Данный канал занимает уже более 60% всех онлайн-продаж Компании.

Мы продолжаем расширять логистическую инфраструктуру, удовлетворяющую потребностям растущего интернет-канала. В июле мы окрыли первый региональный распределительный центр в Ростове-на-Дону, а уже к концу третьего квартала он вышел на дневную производительность в 1 000 заказов и достиг плановых показателей рентабельности. Также мы запустили суперэкспресс-доставку из магазинов сети «Детский мир». Теперь наши клиенты в 250 городах России могут получить свой заказ в течение двух часов после оформления его на сайте. Более того, часть заказов суперэкспресс-доставки в Москве выполняется собственной курьерской службой.

Еще одним ключевым событием отчетного квартала стало успешное вторичное публичное размещение акций ПАО «Детский мир» (SPO). Теперь «Детский мир» является первой российской компанией со 100% акций в свободном обращении. Мы воодушевлены значительным интересом глобального фондового рынка к нашему бизнесу и рады, что эта сделка позволит повысить ликвидность нашей бумаги и расширить географию базы инвесторов. В соответствии с новым статусом мы ожидаем, что большинство мест в Совете директоров будет принадлежать независимым директорам, что создаст дополнительный стимул для дальнейшего роста стоимости Компании в интересах всех акционеров.

Наша Компания своевременно реагирует на новые вызовы, связанные с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19). В розничных магазинах соблюдены все необходимые меры эпидемиологической безопасности: контролируется состояние здоровья всего персонала, закуплены средства индивидуальной защиты сотрудников (маски, перчатки, антисептические средства), нанесена специальная разметка для обеспечения необходимой дистанции между покупателями, проводится усиленная дезинфекция во всех помещениях, на входе в магазины расположены антисептики для посетителей. Курьеры интернет-магазина и сотрудники распределительных центров также снабжены всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты. По состоянию на 14 октября 2020 года все розничные магазины «Детский мир» продолжают работать в обычном режиме.»