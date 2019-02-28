Темпы роста выручки интернет-магазина Lamoda упали

Выручка онлайн-ритейлера Lamoda по итогам 2018 года сократилась до €376,4 млн (с €395,1 млн годом ранее). Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет материнской компании Lamoda — Global Fashion Group.

Стоимость проданных на Lamoda товаров за 2018 год с учетом платной доставки составила €467 млн (рост на 1% в евро и 13,9% в рублях). Число активных покупателей увеличилось на 7%, до 2,7 млн.

В Lamoda объясняют изменение показателей ростом доли продаж по модели маркетплейса. Сейчас у ритейлера 20 компаний-клиентов в сегменте B2B, а доля сегмента в выручке за 2018 год составила 13,1% против 2,7% в 2017 году, уточнила представитель компании. По ее словам, модель маркетплейса более маржинальна, «что можно увидеть в росте валовой прибыли» — 38,7% в рублях год к году. Данные по операционной прибыли Lamoda не раскрывала; по итогам 2017 года чистый убыток российского юридического лица компании составил 2,43 млрд руб.

Нишевым ритейлерам становится сложнее конкурировать с наращивающими инвестиции онлайн-гипермаркетами, считают эксперты. Многие магазины-конкуренты смогли вырасти за счет расширения ассортимента. Lamoda же не может показать схожих темпов, поскольку остается исключительно в сегменте одежды и обуви, объясняет гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров.