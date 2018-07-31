Тендеры на веб-разработку: тренды 2018 года
В 2018 году сервис Workspace провел два опроса: организаторов и участников тендеров. Сравнение их результатов с данными аналогичного исследования 2016 года позволило выявить сразу несколько тенденций, которые могут быть интересны всем, кто испытывает дефицит заявок.
Выявленные тенденции:
- Возрос интерес к тендерам со стороны веб-студий. Если в 2016 году 29,2% опрошенных утверждали, что не участвуют в подобных конкурсах, то в 2018 году этот показатель снизился почти в три раза и составил 10,6%.
- Увеличился размер бюджетов. Если ранее через тендеры 71,2% веб-студий большей частью получали проекты с бюджетом до 200 тысяч рублей, то в этом году их количество снизилось до 40,4%. Соответственно, увеличилось количество студий, получающих проекты с бюджетом, характерным для Среднего, Верхнего и Премиум сегмента. Например, диапазон от 200 тысяч до 750 тысяч рублей прирос на 17,6% студий.
- Агентства стали уделять подробным презентациям больше внимания. Если ранее в рамках участия в тендерах лишь 30,4% компаний готовили детализированные презентации, то в этом году их количество увеличилось до 41,7%. А вот детальные сметы, наоборот, стали предоставлять чуть реже: 86,8% в 2016 году против 78,6% — в 2018. Отчасти это следствие изменения поведения самих организаторов конкурсов. Все большее их количество отмечает, что цена перестает быть главным и, тем более, единственным критерием выбора победителя.
- Организаторы тендеров охотнее рассматривают заявки от иногородних студий. 71,7% от общего числа организаторов готовы сотрудничать с подрядчиком в удаленном формате, если его предложение окажется лучше остальных. Эта тенденция может существенно усилить конкуренцию на рынке веб-услуг Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов.
- Готовность работать в сжатые сроки стала одним из главных критериев отбора победителей. При том, что около 40% заказчиков отмечают, что готовы через тендеры привлекать подрядчиков на "горящие" проекты, лишь 43,3% готовы брать на себя подобную ответственность.
- Уменьшение среднего количества участников одного тендера. Сегодня, существенно реже, чем ранее, можно встретить конкурсы, в которых приглашено 20-30 компаний. Почти 74% организаторов конкурсов предпочитают приглашать в них менее 10 агентств, 32,6% из них - 3-5 агентств, а 15,2% и вовсе стремятся к 2-3 участникам.
Сергей Бесшабашнов, руководитель Workspace: «Рынок digital-услуг стал еще более конкурентным по сравнению с прошлым годом. Тендеры стали неотъемлемой частью любых связанных с этим услуг. Эти тенденции говорят о взрослении рынка и его всё большой прозрачности как для заказчиков, так и для исполнителей».