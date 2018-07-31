Тендеры на веб-разработку: тренды 2018 года

В 2018 году сервис Workspace провел два опроса: организаторов и участников тендеров. Сравнение их результатов с данными аналогичного исследования 2016 года позволило выявить сразу несколько тенденций, которые могут быть интересны всем, кто испытывает дефицит заявок.

Выявленные тенденции:

Возрос интерес к тендерам со стороны веб-студий. Если в 2016 году 29,2% опрошенных утверждали, что не участвуют в подобных конкурсах, то в 2018 году этот показатель снизился почти в три раза и составил 10,6%. Увеличился размер бюджетов. Если ранее через тендеры 71,2% веб-студий большей частью получали проекты с бюджетом до 200 тысяч рублей, то в этом году их количество снизилось до 40,4%. Соответственно, увеличилось количество студий, получающих проекты с бюджетом, характерным для Среднего, Верхнего и Премиум сегмента. Например, диапазон от 200 тысяч до 750 тысяч рублей прирос на 17,6% студий. Агентства стали уделять подробным презентациям больше внимания. Если ранее в рамках участия в тендерах лишь 30,4% компаний готовили детализированные презентации, то в этом году их количество увеличилось до 41,7%. А вот детальные сметы, наоборот, стали предоставлять чуть реже: 86,8% в 2016 году против 78,6% — в 2018. Отчасти это следствие изменения поведения самих организаторов конкурсов. Все большее их количество отмечает, что цена перестает быть главным и, тем более, единственным критерием выбора победителя. Организаторы тендеров охотнее рассматривают заявки от иногородних студий. 71,7% от общего числа организаторов готовы сотрудничать с подрядчиком в удаленном формате, если его предложение окажется лучше остальных. Эта тенденция может существенно усилить конкуренцию на рынке веб-услуг Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов. Готовность работать в сжатые сроки стала одним из главных критериев отбора победителей. При том, что около 40% заказчиков отмечают, что готовы через тендеры привлекать подрядчиков на "горящие" проекты, лишь 43,3% готовы брать на себя подобную ответственность. Уменьшение среднего количества участников одного тендера. Сегодня, существенно реже, чем ранее, можно встретить конкурсы, в которых приглашено 20-30 компаний. Почти 74% организаторов конкурсов предпочитают приглашать в них менее 10 агентств, 32,6% из них - 3-5 агентств, а 15,2% и вовсе стремятся к 2-3 участникам.