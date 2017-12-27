«Теневой» рынок алкогольной продукции в интернете достиг 1,7 млрд руб

Несмотря на действующий с 2007 года запрет, продажи алкоголя в интернете достигли в 2017 году 1,7 млрд руб., подсчитали эксперты международной компании Group-IB.

Эксперты направления Brand Protection Group-IB зафиксировали более 3000 интернет-магазинов, действующих в обход российского законодательства о запрете дистанционных розничных продаж алкоголя, и более 100 сайтов, распространяющих оптом подделки спиртных напитков. В расчете Group-IB не учитываются сайты с каталогом алкогольной продукции (интернет-витрины), где не предлагается доставка, а также ресурсы легальных оптовиков и дистрибуторов.

Соответствующие сайты создаются как перекупщиками, которые перепродают напитки из крупных розничных сетей, так и мошенниками, реализующими контрафакт. Как правило, низкие цены на продукцию объясняются доставкой алкоголя из соседних стран (Казахстана, Белоруссии, Украины) и экономией на акцизных сборах.

«Поскольку сегодня в России розничная продажа алкоголя дистанционным способом запрещена, и официальные производители не могут законно распространять алкоголь в онлайне, эту нишу занимают нелегальные продавцы, — отметил руководитель направления Brand Protection компании Group-IB Андрей Бусаргин. — Это опасная тенденция, которая влечет за собой высокий риск не только для покупателя, который нередко не осознает, что приобретает низкокачественный контрафакт, употребление которого может привести к серьезным проблемам со здоровьем вплоть до летального исхода, но и для брендов алкогольных производителей. Подделка их продукции может обернуться серьезными репутационными рисками».

Помимо предложений готового поддельного алкоголя Group-IB фиксирует в интернете объявления о продаже необходимых составляющих для производства контрафакта: стоимость одного «водочного комплекта» с бутылкой, этикеткой, пробкой и фирменной коробкой начинается от 38,5 рублей. Акцизная марка продается от 3,5 рубля за единицу.

По оценкам Group-IB, затраты на изготовление одной бутылки водки объемом 0,5 литра составят в среднем 54 рубля. Стоимость аналогичного напитка на сайте, реализующем дубликаты — 80 рублей, в розничных интернет-магазинах с доставкой — 320 рублей.