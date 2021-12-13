Теперь в приложении Яндекс можно хранить бонусные карты
В приложение Яндекс можно добавить любую карту, у которой есть штрих-код или QR-код. Достаточно отсканировать их умной камерой в ней появился режим для добавления карт. Сохранённую в приложении карту нельзя забыть дома или потерять, а значит, человек не останется без скидки или бонуса. В новом разделе можно также оформить карту Metro или «Перекрёстка». А открыть его поможет Алиса, стоит только сказать: «Алиса, открой мои бонусные карты».
Раздел для бонусных карт можно найти в меню «Сервисы» или в своём аккаунте Яндекс ID, где хранятся адрес, телефон, история платежей на Яндексе и другие данные. Чтобы открыть Яндекс ID, нужно нажать на иконку профиля в мобильном приложении.
«Мы продолжаем развивать Яндекс как универсальное приложение. Когда ввели QR-коды о вакцинации, мы первым делом добавили их в приложение. Сегодня в нём появились бонусные карты, которые тоже хочется иметь под рукой. Мы планируем и дальше добавлять в приложение функции, которые нужны людям в повседневной жизни»
Дмитрий Тимко, руководитель приложения Яндекс и Яндекс.Браузера.