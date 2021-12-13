+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Привлечение клиентов RSS

Теперь в приложении Яндекс можно хранить бонусные карты

В приложение Яндекс можно добавить любую карту, у которой есть штрих-код или QR-код. Достаточно отсканировать их умной камерой в ней появился режим для добавления карт. Сохранённую в приложении карту нельзя забыть дома или потерять, а значит, человек не останется без скидки или бонуса. В новом разделе можно также оформить карту Metro или «Перекрёстка». А открыть его поможет Алиса, стоит только сказать: «Алиса, открой мои бонусные карты».

Раздел для бонусных карт можно найти в меню «Сервисы» или в своём аккаунте Яндекс ID, где хранятся адрес, телефон, история платежей на Яндексе и другие данные. Чтобы открыть Яндекс ID, нужно нажать на иконку профиля в мобильном приложении.

«Мы продолжаем развивать Яндекс как универсальное приложение. Когда ввели QR-коды о вакцинации, мы первым делом добавили их в приложение. Сегодня в нём появились бонусные карты, которые тоже хочется иметь под рукой. Мы планируем и дальше добавлять в приложение функции, которые нужны людям в повседневной жизни»

Дмитрий Тимко, руководитель приложения Яндекс и Яндекс.Браузера.

 

Автор: Elvira
Другие новости

Читайте также

10 декабря / Комментарии
СберМаркет начал доставлять товары из ОБИ

СберМаркет начал доставлять товары из ОБИ

Онлайн-сервис доставки продуктов и товаров СберМаркет начал доставлять товары из гипермаркетов для ремонта и дачи ОБИ. На первом этапе товары можно будет заказать из гипермаркета ОБИ Авиапарк на Ходынском бульваре в Москве.

далее →

10 декабря / Комментарии
«Яндекс.Маркет» решил создать собственный бренд детских товаров Junion

«Яндекс.Маркет» решил создать собственный бренд детских товаров Junion

«Яндекс.Маркет» решил создать свою торговую марку детских товаров, говорится в сообщении пресс-службы сервиса, сообщает Forbes. Маркетплейс подал заявку на регистрацию бренда Junion, утверждает пресс-служба.

далее →

10 декабря / Комментарии
Яндекс запустил поиск товаров на изображениях

Яндекс запустил поиск товаров на изображениях

В поиске по картинкам теперь можно узнать, где продаётся понравившаяся вещь. Сервис стал распознавать на изображениях товары с помощью компьютерного зрения и находить в интернете такие же или похожие.

далее →

9 декабря / Комментарии
В Директе появились данные по конверсиям в приложениях

В Директе появились данные по конверсиям в приложениях

Теперь возможно отследить действия пользователей после перехода с рекламы во всех каналах и настроить ретаргетинг по событиям в приложении. 

далее →

9 декабря / Комментарии
Яндекс Маркет и Тинькофф запустили услугу рассрочки

Яндекс Маркет и Тинькофф запустили услугу рассрочки

Пользователи теперь могут оформить рассрочку для оплаты заказов на Яндекс.Маркете. Сервис запустил эту услугу совместно с Тинькофф.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2021, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!