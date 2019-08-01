Тепленькая пошла: Яндекс.Маркет изучили спрос на водонагреватели
Аналитики сервиса для выбора товаров Яндекс.Маркет изучили спрос на водонагреватели. Специалисты выяснили, когда пользователи сервиса наиболее активно интересовались такой техникой, сколько готовы были на неё потратить и какие модели чаще привлекали внимание.
Данные с 2017 по 2019 год показывают, что чаще всего пользователи интересовались водонагревателями в конце мая-начале июня. С первой по последнюю неделю мая спрос обычно вырастал почти в полтора раза и держался на достаточно высоком уровне до середины июня. В 2019 году наблюдался ещё один всплеск интереса — в начале июля.
Интересно, что стоимость популярных предложений водонагревателей на Яндекс.Маркете была наиболее низкой как раз в конце мая. С начала апреля по конец мая она снижалась в среднем на 20%. Дороже всего предложения водонагревателей в январе, сентябре и октябре. В эти месяцы средняя стоимость популярных предложений обычно превышала 14 500 рублей.
Аналитики дополнительно изучили то, какие предложения водонагревателей были наиболее популярны в этом сезоне, с мая по июль. Самые популярные водонагреватели — с накопительным баком, ими интересовались в 70% случаев. А в 30% — нагревателями проточными. Электрическими нагревателями интересовались в 7 раз чаще, чем газовыми.
5% переходов пришлись на модели, которые управляются со смартфона, но в 95% случаев, соответственно, пользователи готовы были рассмотреть модель без такого функционала.
Самый популярный производитель — Electrolux. На его предложения пришлась четверть всего спроса. На втором месте — Thermex (17%), и на третьем — Ariston (10%).
В половине случаев пользователи Маркета выбирали предложения водонагревателей не дороже 7900 рублей.