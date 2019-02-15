«Теремок» открыл первый ресторан в формате премиум-класса

Сеть блинных «Теремок» открыла свое первое заведение премиум-класса «Припек» в гастрономическом квартале «Депо» на Лесной улице. Об этом рассказал в своем фейсбуке основатель и управляющий сети Михаил Гончаров.

В меню «Припека» можно найти блины с тамбовским окороком, нельмой, креветками, фуа-гра, камамбером, козьим сыром, черной икрой, маскарпоне, ягодными соусами и маршмеллоу. Полноценную работу корнер начнет 16 февраля. Самый дорогой блин — с черной икрой и маскарпоне — стоит 2222 рубля.

«Наконец-то, придя на гастромаркет, я не испытываю чувство жгучего стыда, что не вижу на нем удивительной русской кухни. Но команда Депо поверили нам и теперь в Москве есть уголок быстрой гастрономической русской кухни. И дело не в таких ингредиентах как тамбовский окорок, нельма, креветки, фуагра, камамбер, козий сыр, ягодные соусы и маршмеллоу, а в том, что это просто нереально вкусно и в том, что этого больше нет нигде в Москве.», — говорит Гончаров.

Об открытии «Припека» стало известно в конце декабря 2018 года. Этой осенью Гончаров сообщил, что «Теремок» выйдет за пределы Москвы и Петербурга и начнет развиваться в крупнейших городах России по франшизе.