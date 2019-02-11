«Теремок» сменил логотип

Cеть fast casual ресторанов «Теремок» объявляет о смене логотипа. Фирменная матрешка будет заменена на новый, специально разработанный символ, текстовое написание слова «Теремок» останется неизменным.

Новый вариант логотипа представляет собой символ, совмещающий в себе силуэты верхней части матрешки, традиционно изображающейся в платке, и верха русского терема, который в архитектуре носит название «бочка». Этот тип крыши имеет плавные криволинейными очертания и завершается острым гребнем, чем напоминает луковицу в разрезе. Он часто использовался в деревянном зодчестве, поэтому «бочку» можно встретить в оформлении множества церквей и дворцов.

Новый символ будет использоваться на вывесках, посуде, этикетках и в маркетинговых материалах компании. Обновление фасадов ресторанов сети и ввод посуды и упаковки с новой символикой будут происходить постепенно и затронут все точки в Москве, Московской области, СанктПетербурге и Краснодаре.

Над новым логотипом специалисты «Теремка» работали вместе с Unicorn Studio Moscow — многолетним партнером сети ресторанов.