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«Теремок» сменил логотип

Cеть fast casual ресторанов «Теремок» объявляет о смене логотипа. Фирменная матрешка будет заменена на новый, специально разработанный символ, текстовое написание слова «Теремок» останется неизменным.

Новый вариант логотипа представляет собой символ, совмещающий в себе силуэты верхней части матрешки, традиционно изображающейся в платке, и верха русского терема, который в архитектуре носит название «бочка». Этот тип крыши имеет плавные криволинейными очертания и завершается острым гребнем, чем напоминает луковицу в разрезе. Он часто использовался в деревянном зодчестве, поэтому «бочку» можно встретить в оформлении множества церквей и дворцов.

 

Новый символ будет использоваться на вывесках, посуде, этикетках и в маркетинговых материалах компании. Обновление фасадов ресторанов сети и ввод посуды и упаковки с новой символикой будут происходить постепенно и затронут все точки в Москве, Московской области, СанктПетербурге и Краснодаре.

Над новым логотипом специалисты «Теремка» работали вместе с Unicorn Studio Moscow — многолетним партнером сети ресторанов.

«Обновляя фирменный стиль, мы осознали, что существующий вариант логотипа выпадает из него: не сочетается с новыми интерьерами ресторанов, посудой, освещением. В результате большой совместной работы мы добились результата, которым можем гордиться — нам удалось объединить уже полюбившийся и нам, и гостям ресторанов силуэт матрешки с изображением теремка, которое отсылает к названию сети. Логотип получился запоминающимся, современным и соответствующим новому фирменному стилю», — говорит основатель и управляющий сети «Теремок» Михаил Гончаров.

Автор: Анна
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