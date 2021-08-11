«Теремок» запустил функцию предзаказа через приложение

«Теремок», лидер российского рынка fast casual, в рамках масштабной программы по развитию сети, запустил функцию предзаказа и оплаты через мобильное приложение «Ключи от “Теремка”». С 11 августа 2021 года воспользоваться новой функцией можно во всех 309 ресторанах Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара.

Заказ можно сделать со смартфона и получить по готовности, не тратя время на ожидание в очереди. Для этого в приложении «Ключи от “Теремка”» нужно выбрать пункт «Заказ». Система предложит выбрать ресторан, затем блюда (навынос или в «Теремке») и способ оплаты. Есть возможность оформить заказ к определенному времени.

Доступна оплата Apple Pay, картами Visa или MasterCard, а также «монетами» программы лояльности «Ключи от “Теремка”». Получить заказ можно на кассе или на месте выдачи. В приложение придет push-уведомление о готовности, также на мониторе у прилавка появится номер заказа. Минимальной суммы нет: можно заказать как целый обед, так и один блин или кофе.