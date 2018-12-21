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«Теремок» запустит модную версию блинных

Сеть блинных «Теремок» создает новую концепцию под названием «Припек». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на ресторанном рынке. Это будет модная версия действующих «Теремков», уточнил один из них.

Более современную версию блинных пришлось придумывать, чтобы попасть в фуд-холлы (отдельно построенные гастрономические ряды, пространства, улицы). «Теремок» прежде обращался с заявкой в ряд фуд-холлов, но получал отказ из-за несоответствия его блинных формату площадок, рассказал источник. Одна из первых блинных «Припек» откроется в 2019 г. в «Депо» рядом с метро «Белорусская».

Источник, близкий к руководству одного из столичных фуд-холлов, говорит, что при выборе арендаторов его площадка останавливается на гастроконцепциях, максимально вписывающихся в современные представления о fast-casual. "Это свежая, только что приготовленная еда, просто, но необычно сервированная, которую не нужно долго ждать. Кроме качества гость получает особую атмосферу«,— перечисляет он.

Большинство «Теремков» работают на фуд-кортах в ТЦ. В Москве конкуренция между арендаторами таких зон с каждым годом становится жестче. "По мере развития альтернативных форматов еды актуальность фуд-кортов в их традиционном понимании падает",— рассуждает руководитель отдела ритейл-консалтинга JLL Полина Жилкина. По ее словам, зона общепита сама по себе остается важным генератором трафика, но нужно разнообразие — там должны быть не только традиционные фуд-кортовые, но и уникальные ресторанные концепции. "Таким образом, текущий спрос на питание вне дома распределяется среди большего числа игроков«,— объясняет госпожа Жилкина. Она подчеркивает, что на этом фоне представители традиционного формата фуд-корта стараются искать новые ниши и форматы, чтобы не терять привлекательность для молодых потребителей.

Диверсификация форматов — главный тренд российского рынка общепита, пишет издание. ГК «Шоколадница» Александра Колобова в этом году добавила к портфелю брендов лапшичные Panda Express и начала осваивать мобильные форматы продажи кофе, например через автоматы. «Кофемания» собирается тиражировать более демократичные кофейни Hello People, в том числе в фуд-холлах.

Сеть «Теремок» основана в 1998 г. В меню — блюда русской кухни, в основном блины с начинками, каши, пельмени и супы. Через ООО «Теремок — русские блины» сетью на паритете владеют Михаил Гончаров и Виталий Свидовский. Сейчас в «Теремке» 298 заведений.

Автор: Анна
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