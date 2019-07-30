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Территорию флагманского «Детского мира» займёт фуд-холл

В Москве в бывшем помещении флагманского магазина «Детский мир» может появиться фуд-холл, сообщает RNS со ссылкой на свои источники. Речь идет о бренде Eat Market.

Информацию об этом издании подтвердили три источника издания. Eat Market принадлежит компании Zemskiy Group, бренд запущен в 2018 году. Компания уже открыла два фуд-холла в деловом квартале «Красная роза» в Хамовниках и бизнес-парке «Фактория».

В бывшем здании «Военторга» (ул.Воздвиженка, 10) рассматривается концепция фуд-холла. Скорее всего, фуд-холл займет лишь часть бывшего флагмана «Детского мира». Договор аренды еще не подписан, однако заключение сделки находится на финальной стадии c Eat Market.

По словам источника, возможность открытия фуд-холла в этом помещении рассматривали разные компании. Например, Gremm Group, управляющая Усачевским и Центральным рынком на Рождественском бульваре, а также Ginza Project, управляющая Даниловским рынком.

Флагманский магазин «Детский мир» был открыт в августе 2014 года. Магазин расположился на двух этажах. Ранее там находился «Военторг». О закрытии флагманского магазина стало известно в январе текущего года.

Автор: Анна
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