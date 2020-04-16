Tesla открывает первый фирменный интернет-магазин на Tmall

Компания Tesla открывает первый в мире интернет-магазин на платформе Tmall, принадлежащей Alibaba. Об этом сообщает портал Yicai Global.

Фирменный магазин будет предоставлять клиентам услуги по послепродажному обслуживанию машин, также там можно будет купить запчасти и дополнительные комплектующие для производимых в стране моделей. На платформе предусмотрена опция предварительной записи на тест-драйвы (доступны электромобили Model S, Model X и Model 3).

Единственный завод компании за пределами США находится в Китае. Соглашение о строительстве расположенного в районе Линьган недалеко от Шанхая предприятия было подписано в июле 2018 года.

Сейчас строительство завода постепенно завершается, запущены первые сборочные линии. Tesla планирует выпускать не менее 500 тыс. автомобилей в год. Общий объем вложений в данный проект составит порядка 50 млрд юаней (около $7,2 млрд).

Компания Tesla была основана предпринимателем Илоном Маском в 2003 году. Первоначально она называлась Tesla Motors, но впоследствии была переименована. Штаб-квартира компании находится в городе Пало-Альто, штат Калифорния. Сначала фирма специализировалась на производстве электромобилей, но позже стала заниматься также созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.