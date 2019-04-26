Тесла пошла на дно

20 марта крупнейшая в мире логистическая компания по контейнерным перевозкам Maersk потеряла груз петербургского ритейлера. В процессе грузоперевозки, по невыясненным обстоятельствам контейнеры, предназначавшиеся для ГК «220 Вольт» оказались на дне. Это привело срыву сроков старта продаж новой торговой марки с амбициозным названием.

Группа компаний «220 Вольт» анонсировала запуск продаж измерительного и электроинструмента под брендом Tesla ещё в ноябре.

Тем не менее, в настоящий момент в магазинах сети реализовываются остатки тестовой партии, а полноценный запуск задерживается до осени.