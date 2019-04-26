Тесла пошла на дно
20 марта крупнейшая в мире логистическая компания по контейнерным перевозкам Maersk потеряла груз петербургского ритейлера. В процессе грузоперевозки, по невыясненным обстоятельствам контейнеры, предназначавшиеся для ГК «220 Вольт» оказались на дне. Это привело срыву сроков старта продаж новой торговой марки с амбициозным названием.
Группа компаний «220 Вольт» анонсировала запуск продаж измерительного и электроинструмента под брендом Tesla ещё в ноябре.
Тем не менее, в настоящий момент в магазинах сети реализовываются остатки тестовой партии, а полноценный запуск задерживается до осени.
«Это был наш сборный груз, но, по странному стечению обстоятельств, два контейнера, которые оказались потопленными, это контейнеры именно с инструментом Tesla. Сейчас мы находимся в процессе оформления страховых документов с организацией, которая занимается управлением рисками грузовых компаний и финансово мы никак не пострадали. Тем не менее, старт полноценных продаж инструментов Tesla придется сдвинуть на осень. Надеемся, что это несчастный случай, а не проклятие Илона Маска. Поскольку контейнеры затонули в Балтийском море, то вполне можно ожидать прилива из мультитулов в Санкт-Петербурге», — комментирует управляющий партнер ГК «220 Вольт» Алексей Фёдоров.