Тигран Худавердян покидает все посты в «Яндексе»

Управляющий директор и гендиректор «Яндекса» в России Тигран Худавердян покидает совет директоров, пост заместителя гендиректора Yandex N.V., а также свои должности в голландских дочерних структурах компании, сообщили в «Яндексе».

Совет директоров рассмотрит изменения в структуре руководства, опираясь на сформированную «сильную команду управленцев», добавили в компании. До 15 апреля Елена Бунина исполняет обязанности гендиректора ООО «Яндекс».

15 марта 2022 года Тигран Худавердян стал гендиректором «Яндекса» в России вместо Елены Буниной. Как сообщала компания, он будет совмещать новую должность с постом управляющего директора. В пресс-службе не уточнили, сохранит ли он эти должности.

В тот же день Евросоюз ввёл персональные санкции против Худавердяна. Сама компания и её «дочки» не были внесены в санкционные списки Евросоюза, США или Великобритании, отметили в «Яндексе».