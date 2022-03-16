Тигран Худавердян покидает все посты в «Яндексе»
Управляющий директор и гендиректор «Яндекса» в России Тигран Худавердян покидает совет директоров, пост заместителя гендиректора Yandex N.V., а также свои должности в голландских дочерних структурах компании, сообщили в «Яндексе».
Совет директоров рассмотрит изменения в структуре руководства, опираясь на сформированную «сильную команду управленцев», добавили в компании. До 15 апреля Елена Бунина исполняет обязанности гендиректора ООО «Яндекс».
15 марта 2022 года Тигран Худавердян стал гендиректором «Яндекса» в России вместо Елены Буниной. Как сообщала компания, он будет совмещать новую должность с постом управляющего директора. В пресс-службе не уточнили, сохранит ли он эти должности.
В тот же день Евросоюз ввёл персональные санкции против Худавердяна. Сама компания и её «дочки» не были внесены в санкционные списки Евросоюза, США или Великобритании, отметили в «Яндексе».
«Мы крайне удивлены тому, что Тигран попал в санкционный список Евросоюза, и нам очень жаль, что он больше не может состоять в Совете директоров и быть заместителем генерального директора Yandex N.V. Тигран работает в компании больше 15 лет и вложил много сил в то, чтобы Яндекс развивался как технологическая компания мирового уровня, учитывая интересы пользователей, партнеров, сотрудников и акционеров», — прокомментировал председатель совета директоров Yandex N.V. Джон Бойнтон.