TikTok объявил о партнерстве с платформой Shopify

TikTok сообщил о партнерстве с платформой для интернет-торговли Shopify. Это позволит пользователям делать покупки прямо во время просмотра рекламы в форме коротких видео.

В результате сотрудничества в TikTok появится канал и реклама Shopify, а клиенты Shopify смогут рассказать о себе в TikTok. Так, через отдельный канал в TikTok продавцы cмогут генерировать видеоролики для привлечения покупателей в магазины на основе готовых шаблонов. Это будет занимать всего несколько минут.

Новая функция в сервисе может потенциально заинтересовать более 1 млн продавцов Shopify.

В настоящее время новые возможности уже доступны на территории США. В странах Северной Америки, Европы и Юго-Восточной Азии. Проект собираются масштабировать в начале 2021 года.