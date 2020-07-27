TikTok запускает платформу для рекламодателей малого и среднего бизнеса в России

Социальная сеть TikTok сообщила о запуске платформы, с помощью которой представители малого и среднего бизнеса смогут самостоятельно запускать и настраивать рекламные кампании, а также использовать инновационные маркетинговые решения.

Таким образом, TikTok решил поддержать бизнес в непростое время и предоставил отечественным компаниям современные инструменты для настройки рекламы. Так они смогут активнее общаться с растущей аудиторией площадки. Помимо этого, социальная сеть представляет программу поддержки предпринимателей Back to Business, суть которой — получение бесплатных купонов, которые можно потратить на рекламу.

Директор по маркетингу бизнеса TikTok в Восточной Европе Светлана Бутянова отмечает: «Мы хотим поддержать предпринимателей, и поэтому даем им возможность получить помощь от TikTok в виде бесплатных рекламных купонов, которые помогут привлечь новых клиентов».

В сообщении сказано, что рекламная платформа TikTok for Business позволяет компаниям взаимодействовать с аудиторией в рамках простого интерфейса и самостоятельно запускать кампании. Благодаря инструментам и функциям, разработанным специально для малого и среднего бизнеса, компаниям теперь гораздо легче начать работу на платформе.

Как сообщали ранее, программа TikTok Back to Business позволяет компаниям получить разовый бесплатный рекламный купон на $300. Для участия нужно создать учётную запись, предоставить необходимые данные и прикрепить подтверждающие документы для проверки на соответствие условиям программы.