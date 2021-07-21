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TikTok запустил формат нативной рекламы для брендов Spark Ads

TikTok запускает новый рекламный формат — Spark Ads, c помощью которого бренды смогут продвигать ролики из своих аккаунтов TikTok в ленте рекомендаций пользователей, а также продвигать ролики креаторов, принявших участие в рекламной кампании бренда.

Spark Ads обеспечивает более высокие результаты от проведения рекламных кампаний при минимальном бюджете и ресурсах. Все просмотры видео, комментарии, репосты, лайки и подписки, полученные во время показа рекламы, будут накапливаться в аккаунте владельца видео.

TikTok — это пространство для развлечения, творчества, открытий и инноваций. Формат коротких видеороликов и разнообразие творческих инструментов платформы позволяет пользователям легко создавать креативный контент и делиться им с аудиторией. А уникальная лента рекомендаций TikTok предлагают каждому члену сообщества индивидуальную подборку роликов, отвечающую его персональным интересам и увлечениям.

Сила сообщества TikTok в сочетании с технологическими инновациями позволяет TikTok создавать привлекательные продукты для брендов и партнеров. Так, была запущена рекламная платформа TikTok For Business, благодаря которой бренды любого масштаба могут взаимодействовать с аудиторией TikTok и самостоятельно запускать кампании. TikTok for Business предлагает брендам отказаться от стандартной подачи рекламы, отдав предпочтение созданию и продвижению нативного и аутентичного контента, способного по-настоящему привлечь внимание аудитории.

При разработке Spark Ads TikTok стремился создать уникальное решение для брендов, позволяющее бизнесу стать частью креативного сообщества платформы наравне с креаторами TikTok. Spark Ads позволяет эффективно продвигать существующие органические видеоролики, созданные компаниями, увеличивая число просмотров и конверсию пользователей. Для брендов доступны все творческие инструменты платформы, позволяющие быстро и просто создать креативный ролик. Функции TikTok по взаимодействию пользователей с видеоконтентом позволяют больше вовлекать сообщество в общение с брендами. Так, пользователи смогут снимать Дуэты с видеороликами компаний, органично распространяя контент брендов уже в своих аккаунтах.

Запуск Spark Ads позволит брендам раскрыть весь потенциал платформы, стать еще ближе к сообществу TikTok и создавать максимально нативный, креативный, релевантный для аудитории платформы контент.

Автор: Анна
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