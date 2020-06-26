+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Привлечение клиентов RSS

TikTok запустил платформу для бизнеса TikTok For Business

TikTok запустил платформу TikTok For Business, на которой собрал собственные маркетинговые решения для брендов. TikTok for Business позволяет следить за обновлениями сервиса и трендами, искать инфлюенсеров и трендсеттеров на Creator Marketplace, обращаться за поддержкой, изучать кейсы крупных брендов на примере различных категорий, рекламных продуктов и стран.

Рекламодатели также могут ознакомиться с возможностями других проектов китайского интернет-холдинга Bytedance, менее известных в России по сравнению с TikTok. В его семейство входят платформа для поиска контента TopBuzz, мобильная платформа для поиска популярных и вирусных видео BuzzVideo, агрегатор новостей и видеоконтента News Republic, индийская социальная медиаплатформа Helo и контентно-новостная платформа для индонезийского рынка BaBe.

Платформа TikTok объединяет форматы TopView, Brand Takeovers, In-Feed Videos, Hashtag Challenges и Branded Effects.

TopView — это ролики продолжительностью до 15 секунд, Brand Takeovers — 3−5-секундная реклама, которая может быть как видео, так и изображением, In-Feed Videos — видео до 60 секунд.

Hashtag Challenges — брендированные хештеги, которые привлекут пользователя к созданию контента вокруг себя, также есть опция Hashtag Plus, которая дает возможность покупки. Branded Effects — фирменные эффекты, которые позволят брендам влиять на процесс создания контента и добавлять бренд или продукт к роликам в формате 2D, 3D или AR на переднем или заднем плане видео. Для усиления взаимодействия Hashtag Challenges и Branded Effects можно объединить.

Также TikTok представил новый инструмент — AR-эффект Brand Scan. Издание Digiday ранее сообщало о работе соцсети с форматом дополненной реальности и предполагало, что функция может составить конкуренцию AR Sponsored Lens и Word Lenses в Snapchat.

Все инструменты, кроме Brand Scan, существовали ранее. Однако TikTok For Business теперь объединяет их на одной странице.

На платформе запустят центр онлайн-обучения, который поможет маркетологам сориентироваться в предлагаемых форматах. Пользователь сможет получить руководства по продуктам и креативные рекомендации от TikTok, которые помогут в реализации кампаний.

В TikTok публично не раскрывают цены на свои рекламные инструменты, однако говорят, что суммы зависят от целей бренда и масштабов кампаний. Некоторые требования перечислены на сайте платформы — например, минимальный дневной бюджет в $50.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

26 июня / Комментарии
На маркетплейсе Беру появилась категория «Мебель»

На маркетплейсе Беру появилась категория «Мебель»

На маркетплейсе Беру теперь можно продавать мебель. На старте в этой категории разместились уже более 200 партнёров: производители, дистрибьюторы и крупнейшие интернет-магазины мебели и товаров для дома. Сейчас в этой категории представлено уже более 100 тысяч разновидностей товаров.

далее →

23 июня / Комментарии
Wildberries запустит интернет-сервисы для путешествий по России

Wildberries запустит интернет-сервисы для путешествий по России

Российский интернет-ритейлер Wildberries планирует создать интернет-сервисы для путешествий по России, в том числе по бронированию мест проживания и покупке билетов в музеи. По словам Бакальчук, цель компании — «сильно прокачать внутренний туризм».

далее →

22 июня / Комментарии
«Лента» запустила собственную витрину на AliExpress

«Лента» запустила собственную витрину на AliExpress

Компания «Лента», четвертый по объему выручки продуктовый ритейлер на российском рынке, объявила о начале сотрудничества с маркетплейсом AliExpress. Российская продуктовая сеть запустила собственную витрину на одной из крупнейших виртуальных площадок.

далее →

19 июня / Комментарии
YouTube запустил витрину с товарами под рекламными роликами

YouTube запустил витрину с товарами под рекламными роликами

Сервис YouTube запустил функцию, с помощью которой компании могут разместить витрину со своими товарами под рекламными роликами. Об этом говорится в сообщении блога корпорации Google, которая управляет видеоплатформой.

далее →

18 июня / Комментарии
В суперприложении Тинькофф появился маркетплейс goods.ru

В суперприложении Тинькофф появился маркетплейс goods.ru

Тинькофф продолжает развитие линейки лайфстайл-услуг в своем суперприложении и объявляет о партнерстве с маркетплейсом goods.ru, объединяющим ведущие интернет-магазины России. Теперь покупать товары через онлайн-платформу goods.ru можно прямо в мобильном приложении Тинькофф. На все покупки будет начисляться кэшбэк в 5%.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2020, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!