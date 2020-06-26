TikTok запустил платформу для бизнеса TikTok For Business

TikTok запустил платформу TikTok For Business, на которой собрал собственные маркетинговые решения для брендов. TikTok for Business позволяет следить за обновлениями сервиса и трендами, искать инфлюенсеров и трендсеттеров на Creator Marketplace, обращаться за поддержкой, изучать кейсы крупных брендов на примере различных категорий, рекламных продуктов и стран.

Рекламодатели также могут ознакомиться с возможностями других проектов китайского интернет-холдинга Bytedance, менее известных в России по сравнению с TikTok. В его семейство входят платформа для поиска контента TopBuzz, мобильная платформа для поиска популярных и вирусных видео BuzzVideo, агрегатор новостей и видеоконтента News Republic, индийская социальная медиаплатформа Helo и контентно-новостная платформа для индонезийского рынка BaBe.

Платформа TikTok объединяет форматы TopView, Brand Takeovers, In-Feed Videos, Hashtag Challenges и Branded Effects.

TopView — это ролики продолжительностью до 15 секунд, Brand Takeovers — 3−5-секундная реклама, которая может быть как видео, так и изображением, In-Feed Videos — видео до 60 секунд.

Hashtag Challenges — брендированные хештеги, которые привлекут пользователя к созданию контента вокруг себя, также есть опция Hashtag Plus, которая дает возможность покупки. Branded Effects — фирменные эффекты, которые позволят брендам влиять на процесс создания контента и добавлять бренд или продукт к роликам в формате 2D, 3D или AR на переднем или заднем плане видео. Для усиления взаимодействия Hashtag Challenges и Branded Effects можно объединить.

Также TikTok представил новый инструмент — AR-эффект Brand Scan. Издание Digiday ранее сообщало о работе соцсети с форматом дополненной реальности и предполагало, что функция может составить конкуренцию AR Sponsored Lens и Word Lenses в Snapchat.

Все инструменты, кроме Brand Scan, существовали ранее. Однако TikTok For Business теперь объединяет их на одной странице.

На платформе запустят центр онлайн-обучения, который поможет маркетологам сориентироваться в предлагаемых форматах. Пользователь сможет получить руководства по продуктам и креативные рекомендации от TikTok, которые помогут в реализации кампаний.

В TikTok публично не раскрывают цены на свои рекламные инструменты, однако говорят, что суммы зависят от целей бренда и масштабов кампаний. Некоторые требования перечислены на сайте платформы — например, минимальный дневной бюджет в $50.