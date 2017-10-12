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Тимати, 1500 заказов в сутки на третий месяц и другие интересные факты о финалистах премии «Большой оборот-2017»

Жюри объявило шорт-листы профессиональной российской премии в сфере интернет-торговли — «Большой оборот». В этом году ее впервые вручат в 19 номинациях. Победители будут названы 19 октября, в рамках главного ecommerce-события страны — конференции «Электронная Торговля—2017».

В главной номинации — Гран-при «Большой Оборот» — на победу претендуют лидеры рынка. Впервые в ней заявлен AliExpress. С ним соревнуются Ozon, Wildberries, Adidas.ru, Hoff, Leroy Merlin, интернет-магазин «Детского мира» и «Ситилинк». На звание «Человек года» выдвинуты Илья Кретов, недавно возглавивший российское отделение eBay, гендиректор Ozon Дэнни Перекальски, президент АКИТ Алексей Федоров, Николай Хлебинский (Retailrocket), Тимофей Шиколенков («Аудиомания»), Илья Айсен (Flocktory).

Премия «Большой оборот» вручается третий раз, но в этом году появились сразу несколько новых номинаций. Например, «Инновация», в которой за победу борется интернет-магазин авторской одежды рэп-звезды Тимати — Black Star Wear.

В номинации «Прорыв года» один из финалистов удивил даже экспертов рынка. Это омни-проект аптечной сети «36,6» — интернет-аптека 366.ru. Она открылась летом 2017 года и казалось, могла претендовать только на «Дебют». Но с июня по август она смогла с нуля достичь отметки 1500 заказов в сутки, что стало ярчайшим прорывом года.

Почему «Большой оборот» стал главной профессиональной ecommerce-премией страны?

Как гласит закон, нельзя называть что-то «лучшим» или «единственным», если это не подтверждено результатами исследований или ярким объективным критерием.

«Большой оборот» — единственная премия для e-commerce и omnichannel в России, в жюри которой состоят только действующие топ-менеджеры ритейлеров — всего 123 эксперта. Премия построена по формуле «профессионалы голосуют за профессионалов».

Попасть в шорт-лист «Большого оборота» само по себе является успехом. Жюри в первом туре закрытым голосованием отобрало финалистов из множества заявок.

Осталась финишная прямая. Победители во всех номинациях определятся прямо на церемонии награждения, которая пройдёт 19 октября вечером в клубе ICON. Голосование будет проходить в живом режиме, прямо на церемонии, с помощью пультов. И голосовать можно будет только за тех, кто присутствует в зале.

Комментарий организаторов:

Иван Кургузов, руководитель Оргкомитета «Большого оборота-2017»: «Каждый проект и каждый человек, который вошёл в финал — это объективно признанные лидеры отрасли, т.к. за них голосовали их прямые конкуренты».

Подробности читайте на сайте премии.

Список финалистов. Основные номинации:

Гран-При «Большой Оборот»

Прорыв года

 Инновация

ADIDAS.RU

366.RU

 AUDIOMANIA.RU

ALIEXPRESS.COM

COOKHOUSE.RU

 BLACKSTARWEAR.RU

CITILINK.RU

DELIVERY-CLUB.RU

 FOTOSKLAD.RU

DETMIR.RU

MVIDEO.RU

 INVENTIVE.RU

HOFF.RU

RENAULT.RU

 HOFF.RU

LEROYMERLIN.RU

SHOP.TELE2.RU

 HOBBYCENTR.RU

OZON.RU

TVZAVR.RU

 PETSTORY.RU

WILDBERRIES.RU

 

 SHOPPINGLIVE.RU

Партнёр номинации

Партнёр номинации

 Партнёр номинации

АТОЛ Онлайн

ARVATO Bertelsmann

 blondinka.ru

Человек года

Социальная ответственность

Мобильный магазин

Лучший руководитель

АЙЗЕН ИЛЬЯ, Floctory

BILETIX.RU

ALIEXPRESS.COM

АДАМСКИЙ ИЛЬЯ, Евросеть

КРЕТОВ ИЛЬЯ, eBay

FOND-SAMSON.RU

ILEDEBEAUTE.RU

БАКАЛЬЧУК ТАТЬЯНА, Wildberries

ПЕРЕКАЛЬСКИ ДЭННИ, OZON

LIVEMASTER.RU

ONETWOTRIP.COM

БАБОСЮК АНТОНИНА, Алтын

ФЕДОРОВ АЛЕКСЕЙ, АКИТ

SELA.RU

LAMODA.RU

КРЕТОВ ИЛЬЯ, eBay

ХЛЕБИНСКИЙ НИКОЛАЙ, Retailrocket

TVZAVR.RU

LEROYMERLIN.RU

ТОНЗЕН НИЛЬС, Lamoda

ШИКОЛЕНКОВ ТИМОФЕЙ, Аудиомания

ULMART.RU

PULT.RU

СЛАВИНСКИЙ МИХАИЛ, Ситилинк

 

UNILEVER.RU

RE-STORE.RU

УСЕНКО ЕВГЕНИЙ, Inventive

 

 

STREET-BEAT.RU

ШАФИР ОФЕЛИЯ, Ideas4retail

Партнёр номинации

Партнёр номинации

Партнёр номинации

Партнёр номинации

 

PayU

Insdier

РФИ-банк

Клиентский сервис

Маркетинговая кампания

Бизнес-процесс

Дебют

BUTIK.RU

CATDAY.RU

123.RU

BOOK24.RU

CHIPDIP.RU

ELDORADO.RU

ADIDAS.RU

C-STORE.RU

DELIKATESKA.RU

FOTOSKLAD.RU

ALLSOFT.RU

DIVAN.RU

EUROSET.RU

MVIDEO.RU

AUDIOMANIA.RU

HAMLEYS.RU

PULT.RU

SUMOCHKA.COM

DELIKATESKA.RU

RENAULT.RU

REIMASHOP.RU

SHOP.TELE2.RU

DETMIR.RU

 

SENDFLOWERS.RU

TICKETLAND.RU

EMEX.RU

 

TICKETLAND.RU

 

TANUKI.RU

 

Партнёр номинации

Партнёр номинации

Партнёр номинации

Партнёр номинации

IML

Emarsys

A1.express

 

Специальные номинации:

Логистика

Последняя миля

Платежи

54-ФЗ

A1.EXPRESS

A1.EXPRESS

ECOM.RFIBANK.RU

ATOL.RU

IML.RU

IML.RU

PAYU.RU

LIFE-PAY.RU

DPD.RU

PICKPOINT.RU

SBERBANK.RU

ROBO.MARKET

Партнер номинации

Партнер номинации

Партнер номинации

Партнер номинации

APISHIP

  

Курьер Сервис Экспресс

Вестовой

54-ФЗ

Платформа и бэк-офис

Трафик

Лояльность и конверсия

ATOL.RU

COMPETERA.RU

ADMITAD.COM

CARDSMOBILE.RU

LIFE-PAY.RU

MYTRACKAD.COM

ELAMA.RU

FLOCKTORY.COM

ROBO.MARKET

PIMPAY.RU

INGATE.RU

RETAILROKET.RU

Партнер номинации

Партнер номинации

Партнер номинации

Партнер номинации

Вестовой

  

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Автор: Анна
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