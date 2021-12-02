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Тимур Бекмамбетов в партнерстве с Microsoft запускает платформу для покупок в сериалах

Кинокомпания Тимура Бекмамбетова Bazelevs и Microsoft объявляют о запуске в тестовом режиме новой платформы интерактивного контента ScreenReality. Во время просмотра пользователь сможет кликать на объекты внутри фильма или сериала и переходить по ссылкам на интернет-ресурсы и онлайн-магазины или взаимодействовать с героями и сюжетом внутри пространства фильма.

«Запуск интерактивной платформы станет еще одним шагом на пути превращения „Базелевса“ из кино- в технологическую компанию. Скринлайф-фильмы показали нам нашу жизнь на экране устройств — чего мы раньше никогда не видели в кино, и это стало откровением. А теперь разработанные нами технологии сотрут последнюю границу, невидимую стену между зрителем и действием фильма. Это иммерсивность, которую сегодня не дают даже компьютерные игры. Такой пользовательский опыт — это будущее индустрии потребления контента, и мы рады, что оно начинается с нашей платформы, созданной при поддержке нашего давнего технологического партнера Microsoft», — комментирует Тимур Бекмамбетов.

Интерактивные опции на новой платформе изначально будут доступны для контента, снятого в формате скринлайф, где зритель наблюдает за развитием сюжета, следя за экранами компьютеров или смартфонов героев. Так, например, пользователь сможет заглянуть в личные папки на рабочем столе главного героя, кликнуть на заинтересовавший его интернет-ресурс, заказать в интернет-магазине продукт, которым пользуется герой, или даже вступить с ним в непосредственное взаимодействие. Контент также будет персонализироваться под конкретного пользователя и время смотрения с контентом (например, ему будут приходить актуальные для даты и региона просмотра push-уведомления или таргетированная реклама). Помимо этого, платформа сможет предоставить возможность реализации разветвлений сюжета и нелинейных концовок, мини-игр, проведения опросов и диалога со зрителем, а также поможет проводить глубокую аналитику взаимодействия пользователя с контентом. В дальнейшем интерактивность планируется внедрить и в традиционный, а не только скринлайф-видеоконтент.

Результаты первых пилотных проектов показали, что более 80% зрителей предпочитают интерактивный просмотр. Конверсия в целевое действие внутри контента в среднем составила 14,5%, а в действие после перехода на сайт рекламодателя — 1,4%.

«Компания Тимура Бекмамбетова действительно уже не является просто киностудией — она становится полноценным разработчиком собственных решений и инновационных продуктов, развивая всю экосистему, — отметила Кристина Тихонова, президент Microsoft в России. — Мы заключили наше стратегическое сотрудничество с Bazelevs по цифровизации кинопроизводства в 2019 году и очень рады темпам его развития и результатам совместной работы. Уверена, впереди у наших компаний еще очень много не менее важных и инновационных совместных проектов на стыке технологий и искусства».

Автор: Игорь Назаров
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