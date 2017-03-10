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«Тинькофф банк» торговую интернет-платформу Tinkoff Store

«Тинькофф банк» приступил к тестированию новой торговой интернет-платформы Tinkoff Store, которая будет специализироваться на реализации мобильных устройств. Новый торговый сервис от «Тинькофф банка» позволит покупателям приобретать смартфоны в кредит или рассрочку.

На текущий момент в интернет-магазине можно приобрести смартфоны производства таких компаний, как Apple, Samsung Electronics и Huawei. Приобрести мобильные устройства Samsung можно в кредит на срок от 3 месяцев до 3 лет. Заемные средства будут предоставлены кредитной организацией под 35,1% годовых. В свою очередь, смартфоны производства Apple и Huawei можно купить в рассрочку.

Для смартфонов, которые предлагаются к торгу в рассрочку, посетителям магазина демонстрируется их итоговая стоимость. Проще говоря, она уже включает в себя скидку от партнера и проценты по ссуде.

В банке подчеркнули, что речь идет о реализации пилотного проекта, поэтому на текущий момент новая торговая интернет-платформа функционирует в тестовом режиме. В ходе тестирования специалисты банка намерены оптимизировать процесс ценообразования исходя из его результатов. Первыми партнерами торговой интернет-платформы Tinkoff Store стали компании 1click.ru и «Юлмарт».

Интернет-магазин Tinkoff Store был запущен разработчиками банковского учреждения еще в конце прошлого года. Никаких конкретных сроков реализации данного проекта в кредитной организации не называют. В перспективе торговая интернет-платформа будет интегрирована в качестве постоянного элемента в финансовый супермаркет Tinkoff.ru.

Автор: Анна
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