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Тинькофф Банк запланировал запуск платежного сервиса Tinkoff Pay

Тинькофф Банк подал заявки на регистрацию товарных знаков Tinkoff Pay и «Tinkoff Касса», сообщил VTimes со ссылкой на реестр заявок на регистрацию патентов и товарных знаков. Представитель Тинькофф Банка подтвердил подачу заявок в Роспатент.

Pay-сервис позволяет пользователю сохранить в мобильном приложении данные банковских карт, на которых создается их электронный токен, который потом участвует в транзакциях. Это делает операции более безопасными, так как злоумышленники не могут перехватить данные плательщика.

Он также избавляет от необходимости всегда иметь при себе банковскую карту и снижает риск ее утери или кражи, отметил вице-президент ВТБ Алексей Киричек. По данным ВТБ, доля Pay-сервисов в бесконтактных платежах по итогам 2020 года составила 37%.

Pay-сервисом можно воспользоваться и при оплате онлайн, рассказал руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково-РЭШ» Егор Кривошея. Он привел данные опроса, по которым 16% держателей платежных карт считают необходимость вводить данные карты при онлайн-покупках одним из самых раздражающих факторов.

«Мы планируем объединить и развивать наши платежные технологии и продукты. Под брендом „Tinkoff Касса“ будет работать система онлайн-платежей, а Tinkoff Pay должен стать платежной системой, которая объединит разные инструменты: электронный кошелек с токенами банковских карт, мгновенную оплату товаров и сервисов онлайн, технологию tap to phone и другие», — рассказал он.

Новая технология tap to phone позволяет не только проводить, но и принимать оплату через смартфон. Она позволяет компаниям малого и среднего бизнеса принимать платежи без дополнительного оборудования.

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Автор: Анна
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