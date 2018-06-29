«Тинькофф банк» запустил кэшбэк на определённые товары

«Тинькофф банк» запустил сервис по возврату части оплаты за покупку товаров определенного бренда в любом магазине, пишет «Коммерсантъ». Отмечается, что кэшбэк привязан к производителю товара, а не к магазину или поставщику услуг.

По словам директора монетизации данных «Тинькофф банка» Евгения Исупова, в банке нашли подтверждение гипотезе, согласно которой в группе сопоставимых товаров кэшбэк значительно влияет на выбор бренда.

На первом этапе товарный кэшбэк можно получить за покупки продукции таких брендов, как Whiskas, Splat, Tess, «Меридиан», «Макфа», «4 сезона» и «Тысяча озёр». «Тинькофф банк» сотрудничает с производителями, которые готовы заплатить за расширение аудитории.

В отличие от программ лояльности клиентам, предусматривающих возврат от 1% до 7% затраченных средств, по условиям товарного кэшбэка пользователь в течение 6 месяцев имеет возможность вернуть от 10% до 30%; по истечении этого срока значение возврата снижается до стандартного уровня.

Как сообщают в издании, банк получает часть средств, полученных от продажи информации о приобретенных клиентами товарах заинтересованным в расширении клиентской базы производителям, в то время как другая часть идет на оплату повышенного кэшбэка.

Товарный кэшбэк стал возможен благодаря цифровизации фискальных чеков, данные о которых поступают оператору фискальных данных (ОФД). При этом ОФД не обладает информацией об эмиттере использованной для оплаты карты, однако этими данными обладает Национальная система платежных карт (НСПК). Банк агрегирует эту информацию и таким образом узнает историю покупок клиентов. Уточняется, что на данный момент «Тинькофф банк» сотрудничает только с НАСП и «Первым ОФД».