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Тинькофф и «Магнит» представляют кобрендовые карты

Тинькофф и сетей магазинов «Магнит» объявляют о выпуске кобрендовых карт платежной системы Visa. Владельцы новых дебетовых и кредитных карт смогут получать бонусы программы лояльности сети (1 бонус — 1 рубль) и расплачиваться ими в магазинах «Магнит», а также пользоваться другими возможностями программы лояльности розничной сети.

Бонусы будут начисляться в зависимости от объема трат или количества приобретенных за месяц товаров:

  • 2,5% — за траты до 5 000 рублей или покупку менее 50 разных товаров;
  • 3% — за траты от 5 000 рублей или покупку от 50 разных товаров;
  • 4% — за траты от 10 000 рублей или покупку от 100 разных товаров.

В категориях трат «АЗС» и «Рестораны» для владельцев кредитных карт Тинькофф — «Магнит» 2% от покупки вернется бонусами. За все остальные покупки держатели дебетовых и кредитных карт получат 1% от суммы бонусами. До 30% бонусов можно получить за покупки по спецпредложениям от партнеров Тинькофф.

Лимит по кредитной карте Тинькофф — «Магнит» составляет до 700 000 рублей, стоимость годового обслуживания — 990 рублей. Для дебетовых карт годовое обслуживание бесплатно при наличии неснижаемого остатка 30 000 рублей по счету за расчетный период или открытом вкладе в Тинькофф от 50 000 рублей (в прочих случаях — 99 рублей в месяц).

Держатели дебетовых карт Тинькофф — «Магнит» также могут совершать бесплатные переводы на карты других банков (до 20 000 рублей в месяц), бесплатно пополнять счет с карт других банков наличными в банкоматах Тинькофф и до 150 000 рублей у партнеров банка, бесплатно снимать наличные до 600 000 рублей в месяц — от 3 000 рублей до 100 000 рублей в любых банкоматах по всему миру и в банкоматах Тинькофф от любой суммы до 500 000 рублей.

На первом этапе запуска карту можно будет получить в Тинькофф в 16 регионах РФ: Кемеровской, Костромской, Курганской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Свердловской, Томской, Челябинской и Ярославской областях, Алтайском и Красноярском краях, республиках Алтай, Башкортостан, Хакасия и Ханты-Мансийском автономном округе. С ноября 2019 года карта будет доступна для получения во всех регионах страны.

Автор: Анна
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