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Тинькофф Касса запустила моментальные QR-коды для приема платежей через СБП

Тинькофф Касса запустила решение по автоматической генерации QR-кодов для платежей через СБП без дополнительной интеграции с банком. Пользователи интернет-эквайринга Тинькофф — ИП и компании малого бизнеса — могут получить в личном кабинете статический QR-код для приема оплаты через Систему быстрых платежей.

Стандартное подключение к СБП занимает 5-7 рабочих дней и требует привлечения разработчика или инженера на стороне компании. Использование статического QR-кода позволяет начать принимать платежи через СБП уже в день подключения эквайринга.

Предпринимателям достаточно скачать QR-код и разместить его на сайте или в соцсетях либо распечатать и повесить в кассовой зоне. Покупатели могут сканировать код для оплаты камерой или с помощью банковских приложений, и средства моментально поступят на счет компании.

Статические QR-коды СБП — простой способ приема платежей для тех, кто работает на себя, или у кого в штате 1-2 человека и нет возможности нанять специалиста, чтобы доработать сайт. На одностраничных сайтах с одним продуктом, как правило, не нужны сложные формы оплаты.

В офлайне такие QR-коды будут полезны благотворительным фондам, их можно использовать на ярмарках выходного дня, на выставках или выездных мероприятиях.

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Автор: Анна
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