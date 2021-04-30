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Тинькофф купил «Кошелёк»

Группа Тинькофф объявляет о приобретении контролирующей доли в компании ООО «Бесконтакт», являющейся разработчиком крупнейшего по количеству клиентов в России и странах СНГ приложения по агрегации банковских карт и программ лояльности ритейлеров — «Кошелёк». Сделка закрыта 29 апреля 2021 г. Коммерческие условия сделки не раскрываются.

Кошелёк — это цифровой бумажник и единственное в России мобильное приложение-агрегатор банковских карт, карт лояльности и купонов. На сегодня количество оцифрованных карт превысило 300 миллионов, а количество пользователей приложения — более 20 миллионов. 

Кошелёк помогает пользователям отказаться от пластика и полностью перейти на цифровые карты. Например, чтобы получить скидку на кассе, пользователю достаточно показать дисконтную карту с экрана смартфона, а чтобы оплатить покупку — приложить смартфон к платежному терминалу. Торговым сетям приложение открывает доступ к новой аудитории, позволяет сэкономить на выпуске карт лояльности и совершенствовать общение с покупателем. Среди партнеров Кошелька — 19 из 30 крупнейших программ лояльности в России. 

Команда Кошелька, включая сооснователей Кирилла Горыню и Филиппа Шубина, сохранит автономность и продолжит развивать бизнес компании. При этом синергия компании с командой Тинькофф укрепит лидирующие позиции приложения в качестве провайдера для программ лояльности крупнейших ритейлеров. Текущая стратегия по развитию компании сохранится, платформа останется открытой и независимой для привлечения новых пользователей к услугам всех банков-участников сервиса Кошелёк Pay. 

В рамках партнерства с Тинькофф в Кошелёк будут интегрированы удобные финансовые инструменты для пользователей — сервисы buy-now-pay-later «Долями», разные виды кэшбэка, программы Тинькофф Таргет и другие. Пользователи приложения получат выгодные предложения и бесшовный клиентский опыт в рамках единого мобильного приложения, а для ритейлеров новые интеграции откроют возможности для развития кобрендовых программ и стимулирования продаж.

«Мы рады приветствовать приложение “Кошелёк” в нашей семье Тинькофф. Кошелек — очень близкий нам по духу и ДНК проект, который гармонично вписывается в нашу стратегию предоставления лучшего на рынке сервиса для россиян. Наши команды будут тесно взаимодействовать в рамках взаимной синергии, Тинькофф поделится своими наработками по оптимизации бизнес-процессов и экспертизой по внедрению самых современных IT-решений для динамичного развития “Кошелька”. У нас уже есть план по добавлению в Кошелёк финансовых сервисов Тинькофф, которые ускорят развитие приложения и дадут клиентам выгодные предложения и кэшбэки. Первый совместный проект команды Тинькофф и Кошелька представят в рамках ПМЭФ 2021. Мы не сомневаемся, что наше партнерство даст взрывной синергический эффект как для наших компаний, так и для наших клиентов, ради которых мы работаем». 

Оливер Хьюз, исполнительный директор Группы Тинькофф

«Мы убеждены, что новое партнерство не только поможет Кошельку масштабировать свое присутствие на рынке, но и кратно вырастит его ценность для пользователей за счет объединения всех этапов покупки на кассе — от предъявления карты лояльности до оплаты — в один удобный, безопасный и максимально выгодный сценарий. Получение скидки, начисление и списание бонусов, оплата в рассрочку и кэшбэк — это далеко не полный список сервисов, которые станут доступны всем пользователям Кошелька вне зависимости от модели и марки смартфона. Отдельно подчеркну, что Кошелёк останется полностью открытой и независимой платформой, готовой для интеграции сервисов и решений наших бизнес-партнеров, в том числе банков и финансовых организаций».

Кирилл Горыня, сооснователь компании ООО «Бесконтакт»

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Автор: Анна
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