Тинькофф Мобайл и «Связной» договорились о сотрудничестве

По условиям сделки «Связной» станет первым сотовым ритейлером, который будет распространять SIM-карты Тинькофф Мобайл.

Таким образом, подключиться к Тинькофф Мобайл стало еще проще: теперь абоненты могут приобрести SIM-карты не только на сайте Tinkoff.ru и в собственных точках продаж мобильного оператора, но и в магазинах «Связной».

Пилотный проект запущен на территории Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В будущем география присутствия будет расширяться и затронет другие крупные регионы.

«Мы рады, что права на продажу Тинькофф Мобайл получил именно „Связной“ — надежный партнер Тинькофф Банка с 2013 года. Мы успешно провели тестирование по подключению абонентов к сети в магазинах „Связной“, становимся еще ближе к клиентам и планируем значительно увеличить абонентскую базу по всей стране, предлагая максимально гибкие тарифы и лучший клиентский сервис», — комментирует Георгий Чесаков, CEO Тинькофф Мобайл.