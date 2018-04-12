«Тинькофф мобайл» создаёт розничную сеть по всей России
Виртуальный оператор «Тинькофф мобайл» (принадлежит «Тинькофф банку» Олега Тинькова) намерен создать обширную розничную сеть по всей России. Первые 11 салонов связи уже заработали в торговых центрах Москвы и Санкт-Петербурга.
В планах компании создание розничной сети в 65 регионах России — там, где представлена сеть Tele2 («Тинькофф мобайл», как виртуальный оператор, работает на сетях Tele2).
Каждый салон будет представлять собой небольшую точку (около 10 кв. м) и расположится в крупных торговых центрах. Объем инвестиций и количество точек не раскрываются. Собеседник издания считает, что создание одной точки продаж обойдется в 250-300 тысяч рублей.
В марте 2018 года финдиректор «Тинькофф банка» Илья Писемский рассказывал, что компания инвестирует в виртуального оператора до 1 млрд рублей в течение трех лет — с 2017 по 2019 года.
«Тинькофф мобайл» начал работу в конце 2017 года. До сих пор ни у банка, ни у виртуального оператора не было розничной сети: продукты и услуги продаются через интернет и колл-центры.
В офисе оператора абоненты смогут получить не только SIM-карту, но и возможность пользоваться продуктами и услугами «Тинькофф Банка», даже если до этого они не являлись его клиентом. Для абонента автоматически создается виртуальная карта «Тинькофф Банка» с бесплатным обслуживанием, которую легко можно использовать для оплаты покупок в интернете или смартфоном через Apple Pay и Android Pay. Представитель банка отметил, что банковские продукты и дальше будут реализовываться только дистанционно.