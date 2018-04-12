+ Shopolog
Новости → Офлайн-ритейл

Компании и рынки RSS

«Тинькофф мобайл» создаёт розничную сеть по всей России

Виртуальный оператор «Тинькофф мобайл» (принадлежит «Тинькофф банку» Олега Тинькова) намерен создать обширную розничную сеть по всей России. Первые 11 салонов связи уже заработали в торговых центрах Москвы и Санкт-Петербурга.

В планах компании создание розничной сети в 65 регионах России — там, где представлена сеть Tele2 («Тинькофф мобайл», как виртуальный оператор, работает на сетях Tele2).

Каждый салон будет представлять собой небольшую точку (около 10 кв. м) и расположится в крупных торговых центрах. Объем инвестиций и количество точек не раскрываются. Собеседник издания считает, что создание одной точки продаж обойдется в 250-300 тысяч рублей.

В марте 2018 года финдиректор «Тинькофф банка» Илья Писемский рассказывал, что компания инвестирует в виртуального оператора до 1 млрд рублей в течение трех лет — с 2017 по 2019 года.

«Тинькофф мобайл» начал работу в конце 2017 года. До сих пор ни у банка, ни у виртуального оператора не было розничной сети: продукты и услуги продаются через интернет и колл-центры.

В офисе оператора абоненты смогут получить не только SIM-карту, но и возможность пользоваться продуктами и услугами «Тинькофф Банка», даже если до этого они не являлись его клиентом. Для абонента автоматически создается виртуальная карта «Тинькофф Банка» с бесплатным обслуживанием, которую легко можно использовать для оплаты покупок в интернете или смартфоном через Apple Pay и Android Pay. Представитель банка отметил, что банковские продукты и дальше будут реализовываться только дистанционно.

Автор: Анна
Теги: открытие Тиньков
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Новости об оффлайн ритейле

11 апреля / Комментарии
IKEA открывает первый магазин компактного формата

IKEA открывает первый магазин компактного формата

IKEA откроет в крупнейшем торговом центре в России «Авиапарк» магазин компактного формата торговой площадью чуть больше 300 квадратных метров.

далее →

11 апреля / Комментарии
Произошло обрушение перекрытия над супермаркетом «Магнит»

Произошло обрушение перекрытия над супермаркетом «Магнит»

В Кургане обрушилось трехэтажное здание, в котором находится супермаркет «Магнит». Упали плиты — перекрытия между первым и вторым этажами. Спасатели обследуют завалы. 

далее →

11 апреля / Комментарии
В Альпах пропал глава сеть строительных магазинов OBI

В Альпах пропал глава сеть строительных магазинов OBI

В Альпах пропал Карл-Эриван Хауб, глава германского холдинга Tengelmann Group, в который входит сеть строительных магазинов OBI.

далее →

11 апреля / Комментарии
Евросеть отмечает 21 год: интересные факты за 21 год компании

Евросеть отмечает 21 год: интересные факты за 21 год компании

Евросеть отмечает 21 год – в 1997 был открыт первый магазин в Москве. За всю историю Евросети карьеру здесь построили около 1 миллиона человек в России и странах СНГ. На сегодняшний день Евросеть является одним из самых известных брендов в России.

далее →

11 апреля / Комментарии
Ритейлеры сообщили о возможном росте цен из-за роста курса валют

Ритейлеры сообщили о возможном росте цен из-за роста курса валют

Непродовольственные ритейлеры готовы повысить цены для потребителей из-за роста курса валют.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2018, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail), База знаний ритейла
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!