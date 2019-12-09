Тинькофф запускает первое российское суперприложение с маркетплейсом

Тинькофф объявляет о запуске первого в России суперприложения (superapp, суперапп), которое будет решать практически любые задачи человека в области финансов, досуга и лайфстайла.

По мере развития суперприложение объединит в себе сразу сотни функций, сервисов и услуг от Тинькофф и его партнеров — ведущих российских компаний. Оно будет строиться на базе экосистемы Тинькофф и существенно расширит ее возможности — к 2023 году экосистема объединит более 20 млн человек (сейчас 10 млн клиентов).

Суперприложение Тинькофф — следующий этап развития мобильного приложения Тинькофф, которое уже сейчас объединяет в себе классический онлайн-банкинг и другие финансовые услуги, а также лайфстайл-сервисы Тинькофф в разных сферах жизни.

Суперприложение Тинькофф будет строиться на следующих направлениях:

Онлайн-банкинг и другие финансовые продукты группы Тинькофф;

Лайфстайл-сервисы Тинькофф (кино, концерты, театры, рестораны, путешествия, шопинг, спортивные события и т.д.);

Бесшовная интеграция со всеми структурными элементами экосистемы Тинькофф — Инвестициями, Мобайлом, Бизнесом, Страхованием (часть из которых останутся отдельными приложениями);

Единый Tinkoff ID;

Маркетплейс с товарами и услугами — предложениями партнеров Тинькофф — в самых разных сферах жизни современного человека;

Максимальная персонализация рекомендаций и услуг, прогнозирование финансовых потребностей клиента;

Сквозная интеграция с голосовым помощником Олегом;

Развитие суперприложения на базе технологий искусственного интеллекта и машинного обучения в рамках стратегии AI Finance;

Ключевым элементом супераппа Тинькофф станет собственный маркетплейс. Фактически это будет магазин мини-приложений внутри суперприложения. Через них внешние партнеры смогут подключаться к маркетплейсу (через Open API) по принципу App-in-App и встраивать свои товары и услуги для клиентов Тинькофф прямо в интерфейс приложения.

Таким образом — за счет интеграции с крупнейшими игроками рынка — суперприложение Тинькофф охватит все сферы жизни современного человека, связанные с финансами и услугами.

В ближайшее время в суперприложении появятся предложения в таких сферах:

Все виды онлайн-ритейла с возможностью онлайн-заказа прямо в приложении (продукты, книги, одежда и обувь, техника и т.д.)

Досуг и городские развлечения (квесты, экскурсии, лекции, выставки, вечеринки, мастер-классы и т.д.)

Фитнес и велнесс

Доставка готовой еды и цветов

Автотовары, автозаправки, автоуслуги

Детские товары и услуги

Транспорт, логистика, каршеринг

Здоровье, медицина, красота

Уборка и химчистка

Другие

Уже достигнуты соглашения с крупнейшими игроками рынка в этих сферах, услуги которых клиенты Тинькофф будут получать с выгодными скидками и кэшбеком.

«Мы запускаем первое суперприложение в России. Наше мобильное приложение уже давно переросло понятие классического мобильного банка, и последние изменения завершают эту трансформацию. Суперприложение Тинькофф — это одновременно и свой внутренний AppStore с мини-приложениями, и первый российский WeChat с партнерскими сервисами и услугами. В отличие от других российских экосистем мы решили пошли по собственному пути — не скупать массово бизнесы на рынке, а привлечь лучших игроков в наш суперапп по принципу „выигрывают все“. В супераппе все новые сервисы сразу же доступны всем нашим клиентам через единый Tinkoff ID. И при этом нашими партнерами будут бизнесы любого уровня — от инстаграм-блогеров до крупнейших российских B2C компаний. Главное — чтобы они разделяли качество и ценности Тинькофф». Артем Яманов, старший вице-президент Тинькофф

В стартовой версии

Суперапп с сегодняшнего дня уже доступен части пользователей для iOS (версия 5.0 мобильного приложения Тинькофф). В ближайшие дни он будет раскатан на всех пользователей iOS, а затем и для Android.

В первой версии суперприложения появятся сразу четыре новых направления — «Здоровье», «Красота», «Квесты» и «Клининг». Клиенты Тинькофф прямо в мобильном приложении смогут записаться на прием к врачу (в частные и государственные клиники) в разных городах России, в салоны красоты, на квесты или заказать уборку***. Также до конца 2019 г. появятся такие направления как «Цветы» и «Косметика», в которых можно будет купить косметические товары и заказать доставку цветов.

Услуги по направлениям «Здоровье» и «Красота» клиентам Тинькофф через маркетплейс будут оказывать компании «НаПоправку» и Yclients. По направлениям «Квесты» и «Клининг» — компании «Букформ» и «Домовенок». Они интегрировали свои мини-приложения в маркетплейс суперприложения Тинькофф через Open API по модели White Label.

Каждому клиенту — свой суперапп и кэшбэк

Суперприложение Тинькофф будет персонализированным. Фактически каждый клиент будет видеть свое личное приложение со своей собственной адаптивной структурой и сервисами — в зависимости от того, какими из них он обычно пользуется и что ему нужно в конкретный момент.

Такой индивидуальный суперапп будет строиться из различных блоков и каналов взаимодействия специально для клиента — на основе его предпочтений, поведенческих и транзакционных моделей. Предложения сервисов и услуг для каждого конкретного человека будут также глубоко таргетированными.

Артем Яманов: «Искусственный интеллект будет предугадывать, например, какая потребность у человека есть прямо сейчас — в зависимости от места, времени, последних транзакций и десятков других факторов. И будет сам сходу предлагать варианты, как удовлетворить ее, опережая его действия и экономя его время».

Поведенческие и потребительские модели клиентов будут выстраиваться на основе искусственного интеллекта и машинного обучения. Тинькофф сможет предугадывать запросы и потребности пользователя — фактически помогать человеку идти по потребительским сценариям и экономить его время на поиск нужных или самых подходящих ему товаров и услуг.

Артем Яманов: «Например, обнаружив, что человек покупает свадебные кольца, мы покажем ему в „Историях“ или через голосового помощника Олега предложения, которые также могут быть ему интересны. Например — подборку лучших ресторанов с банкетными залами, свадебные товары и лучших кондитеров, которые делают свадебные торты на заказ. Покажем варианты свадебного путешествия через наш собственный трэвел-сервис (если нужно — в рассрочку от наших партнеров) по лучшим ценам. Или варианты бронирования автомобиля и отелей, страховку для поездки, маршруты экскурсий, рестораны. Расскажем, как получить tax free в зарубежных поездках, другие способы сэкономить и т.д. И все это — с отличным кэшбэком!»

Суперапп для партнеров

Крупный, средний и малый бизнес, подключившись к маркетплейсу супераппа, получит максимально релевантных для себя клиентов. Тинькофф сможет делать клиентам максимально таргетированные предложения от своих партнеров, смоделированные на глубоком знании потребительского поведения клиента, его транзакций и покупок.

Артем Яманов: «В отличие от других нефинансовых платформ, крупных или только зарождающихся экосистем на рынке у нас есть уникальная и исчерпывающая информация о клиенте. Мы можем узнавать его предпочтения из разных каналов — на основе обезличенного анализа его транзакций, чеков, результатов опроса клиентов в наших „Историях“ в мобильном приложении и т.д. Поэтому у нас есть то, чего нет у многих конкурентов, в том числе поисковиков — мы можем выстроить соответствующие финансовые и потребительские модели на основе больших данных и машинного обучения. Мы можем понять, делает ли человек ремонт, есть ли у него дети, автомобиль, какие у него предпочтения в еде, готовится ли он к путешествию или свадьбе и т.д. Мы проводим опросы в „Историях“ в мобильном приложении — „Есть ли у вас домашние животные?“, „Едите ли вы мясо?“ Все это помогает максимально сузить сегменты и предлагать человеку интересные и подходящие ему продукты и сервисы предельно точно — в правильное время и правильном месте. При этом весь таргетинг и обезличенный анализ данных клиентов мы будем проводить сами исключительно на своей стороне — в рамках программы Тинькофф Таргет».

Как интегрироваться в суперапп

Интеграция внешних партнеров в экосистему и суперприложение Тинькофф для будет происходить по трем сценариям:

Тяжелая. Нативная интеграция для крупного бизнеса — аналогично текущим лайфстайл-решениям Тинькофф (кино, рестораны, концерты, театры и т.д.);

Средняя. Интеграция в маркетплейс для крупного и среднего бизнеса с возможностью кастомизации бизнеса и таргетирования предложения. Например, ритейлеры смогут продавать товары с возможностью выбрать модель, цвет или размер, сервисы аренды недвижимости — указать площадь квартиры и т.д.

Легкая. Быстрое подключение для среднего, малого и микро-бизнеса к маркетплейсу через OpenAPI. Партнеры смогут загрузить свои данные, выбрать категорию услуги, пройти модерацию и появиться на вкладке «Сервисы» в супераппе. Они могут быть легко интегрированы в экосистему по модели white label или под своим брендом.

Подключившиеся партнеры будут интегрироваться с другими сервисами и финансовыми продуктами экосистемы Тинькофф — например, POS-кредитованием. Так, покупатель сможет приобрести всего в несколько кликов товар от партнера-ритейлера в кредит от Тинькофф прямо в маркетплейсе суперприложения. Или получить кредит наличными для крупных покупок или карту All Airlines с приветственными милями, чтобы оформить в рассрочку тур от партнера.

В рамках таких интеграций суперапп также будет выстраивать сервисы Тинькофф и предложения партнеров в сквозные сценарии. Например, сам предложит вызвать такси или выбрать и заказать букет цветов, если клиент забронирует в ресторане столик на двоих. А уже в самом ресторане через голосового помощника или push-уведомление напомнит о возможности оставить чаевые через CloudTips (сервис Тинькофф для чаевых, донатов и пожертвований).

Олег поможет

Управлять всеми сервисами суперприложения можно будет через голосового помощника Олега, который станет для пользователя полноценным персональным финансовым консьержем. Клиент сможет получить любую услугу в рамках суперприложения, вызвав Олега и дав ему инструкции. Сам Олег также будет заранее знать финансовый и потребительский профиль клиента, его привычки и предпочтения. Таким образом он сможет предугадывать его намерения и запросы, экономя время и ресурсы клиента.

Еще одной базовой функцией Олега, которая будет развиваться в суперприложении, станут финансовые консультации и напоминания. Так, он будет консультировать клиента, как можно приумножить его средства через вклады или Тинькофф Инвестиции, даст советы по накоплениям и ведению финансов, напомнит о неоплаченных счетах, налогах и штрафах и т.д.