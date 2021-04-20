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Платежи RSS

Тинькофф запустил первый России BNPL-сервис – «Долями»

Тинькофф запустил первый в России BNPL-сервис (buy-now-pay-later) — «Долями». Это новый способ оплаты покупок в интернет-магазинах, который совмещает в себе преимущества интернет-эквайринга и программ рассрочки. Покупатели могут оплачивать товар по частям, без переплат, а продавцы сразу получают полную стоимость покупки на счет, без комиссий и длительных ожиданий.

Платежи «Долями» подходят для интернет-магазинов товаров повседневного спроса, которые обычно не продаются в кредит или рассрочку, например: одежда, обувь, косметика, аксессуары.

Сервис «Долями» позволяет разделить стоимость покупки на четыре равные части. Чтобы получить заказ, достаточно оплатить только 25% от его цены. Остальные три четверти будут списываться с карты покупателя каждые две недели до полной оплаты.

Как платить «Долями»

Делая покупки в интернет-магазинах партнеров Тинькофф, клиент может выбрать способ оплаты «Долями». Для оформления покупки нужно указать свои фамилию, имя, отчество, дату рождения, номер телефона и адрес электронной почты — процесс занимает меньше минуты.

После этого можно оплатить четверть покупки картой — следующие платежи будут списываться с нее автоматически. Если средств на карте недостаточно, то покупатель получит напоминание, что нужно пополнить счет. Отслеживать график платежей и статус оплаты, можно с помощью специально созданного приложения «Долями» для Android и iOs.

Чем «Долями» отличается от рассрочки и кредита для покупателя

  • Оплачивать покупки «Долями» можно картами любых банков, а также Apple Pay и Google Pay.
  • Сервис абсолютно бесплатен для покупателей: нет ни процентов, ни комиссий, ни переплат.
  • В отличие от рассрочки или кредита оплата «Долями» не требует заключения кредитного договора, не нужно тратить время на его оформление, не нужно предоставлять паспортные данные и подтверждать доходы.
  • Это такой же быстрый способ платежа, как оплата картой. Покупка «Долями» занимает меньше минуты.
  • Оплату «Долями» можно растянуть на 6 недель или внести остаток досрочно единым платежом через мобильное приложение.

Преимущества «Долями» для интернет-магазинов

  • Оплата «Долями» увеличивает средний чек покупки и повышает лояльность пользователей. Клиенты охотнее делают заказы на большую сумму, зная, что внести деньги можно позже.
  • «Долями» отличается от программ рассрочки тем, что продавец не платит проценты за покупателя, и экономит на этом.
  • Средства поступают на счет продавца в полном объеме в течение 1-3 дней после покупки.
  • Сервис подключается также, как и интернет-эквайринг. Подключение проводится по протоколам Open API при поддержке специалистов Тинькофф.
  • Партнеры «Долями» могут расширить число своих покупателей за счет более, чем 13 млн аудитории розничных клиентов Тинькофф.

Сервисы, которые работают по принципу «купи сейчас — плати потом», получили широкое распространение по всему миру. В США хотя бы раз их использовало 56% покупателей. При этом 36% совершают покупки таким способом не реже, чем раз в месяц. По опыту американских ритейлеров, после подключения такого способа платежей

  • конверсия в онлайн-магазинах увеличивается как минимум на 15%;
  • средний чек вырастает на 60%;
  • 20% пользователей совершают вторую покупку;
  • растет число новых клиентов, которые раньше отказывались от покупки из-за высоких цен. 25% покупателей через сервис «купи сейчас — плати потом» — миллениалы и поколение Z.

«Долями» — это win-win сервис. Покупатели могут получить то, что им нужно, максимально просто, быстро и без переплат. Для интернет-магазинов это прекрасная возможность повысить продажи, увеличить средний чек, привлечь новых пользователей без лишних затрат.

Мы гордимся тем, что первыми реализовали в России совершенно новый для нашего рынка способ оплаты. Для создания такого сервиса должны были совпасть сразу несколько факторов.

Во-первых, нужны сильные компетенции в области анализа данных, чтобы бесшовно и моментально проводить платежи. Во-вторых, требуются уникальные технологии для разработки продукта и его интеграции. Все эти условия идеально сложились в Тинькофф.

Наш опыт и знания помогли создать уникальный продукт. Уверен, что с помощью «Долями» наши бизнес-партнеры смогут кратно увеличить свои продажи и завоюют любовь покупателей«.

Станислав Близнюк, председатель правления «Тинькофф»

Платежи «Долями» уже доступны в магазинах «Диномама.ру» и Puma, а также скоро появятся в Tom Tailor, «Рив Гош», Respect, Authentica love, Streetball, Sneakerhead и других интернет-магазинах.

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Автор: Анна
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