Тинькофф запустил первый России BNPL-сервис – «Долями»

Тинькофф запустил первый в России BNPL-сервис (buy-now-pay-later) — «Долями». Это новый способ оплаты покупок в интернет-магазинах, который совмещает в себе преимущества интернет-эквайринга и программ рассрочки. Покупатели могут оплачивать товар по частям, без переплат, а продавцы сразу получают полную стоимость покупки на счет, без комиссий и длительных ожиданий.

Платежи «Долями» подходят для интернет-магазинов товаров повседневного спроса, которые обычно не продаются в кредит или рассрочку, например: одежда, обувь, косметика, аксессуары.

Сервис «Долями» позволяет разделить стоимость покупки на четыре равные части. Чтобы получить заказ, достаточно оплатить только 25% от его цены. Остальные три четверти будут списываться с карты покупателя каждые две недели до полной оплаты.

Как платить «Долями»

Делая покупки в интернет-магазинах партнеров Тинькофф, клиент может выбрать способ оплаты «Долями». Для оформления покупки нужно указать свои фамилию, имя, отчество, дату рождения, номер телефона и адрес электронной почты — процесс занимает меньше минуты.

После этого можно оплатить четверть покупки картой — следующие платежи будут списываться с нее автоматически. Если средств на карте недостаточно, то покупатель получит напоминание, что нужно пополнить счет. Отслеживать график платежей и статус оплаты, можно с помощью специально созданного приложения «Долями» для Android и iOs.

Чем «Долями» отличается от рассрочки и кредита для покупателя

Оплачивать покупки «Долями» можно картами любых банков, а также Apple Pay и Google Pay.

Сервис абсолютно бесплатен для покупателей: нет ни процентов, ни комиссий, ни переплат.

В отличие от рассрочки или кредита оплата «Долями» не требует заключения кредитного договора, не нужно тратить время на его оформление, не нужно предоставлять паспортные данные и подтверждать доходы.

Это такой же быстрый способ платежа, как оплата картой. Покупка «Долями» занимает меньше минуты.

Оплату «Долями» можно растянуть на 6 недель или внести остаток досрочно единым платежом через мобильное приложение.

Преимущества «Долями» для интернет-магазинов

Оплата «Долями» увеличивает средний чек покупки и повышает лояльность пользователей. Клиенты охотнее делают заказы на большую сумму, зная, что внести деньги можно позже.

«Долями» отличается от программ рассрочки тем, что продавец не платит проценты за покупателя, и экономит на этом.

Средства поступают на счет продавца в полном объеме в течение 1-3 дней после покупки.

Сервис подключается также, как и интернет-эквайринг. Подключение проводится по протоколам Open API при поддержке специалистов Тинькофф.

Партнеры «Долями» могут расширить число своих покупателей за счет более, чем 13 млн аудитории розничных клиентов Тинькофф.

Сервисы, которые работают по принципу «купи сейчас — плати потом», получили широкое распространение по всему миру. В США хотя бы раз их использовало 56% покупателей. При этом 36% совершают покупки таким способом не реже, чем раз в месяц. По опыту американских ритейлеров, после подключения такого способа платежей

конверсия в онлайн-магазинах увеличивается как минимум на 15%;

средний чек вырастает на 60%;

20% пользователей совершают вторую покупку;

растет число новых клиентов, которые раньше отказывались от покупки из-за высоких цен. 25% покупателей через сервис «купи сейчас — плати потом» — миллениалы и поколение Z.

«Долями» — это win-win сервис. Покупатели могут получить то, что им нужно, максимально просто, быстро и без переплат. Для интернет-магазинов это прекрасная возможность повысить продажи, увеличить средний чек, привлечь новых пользователей без лишних затрат. Мы гордимся тем, что первыми реализовали в России совершенно новый для нашего рынка способ оплаты. Для создания такого сервиса должны были совпасть сразу несколько факторов. Во-первых, нужны сильные компетенции в области анализа данных, чтобы бесшовно и моментально проводить платежи. Во-вторых, требуются уникальные технологии для разработки продукта и его интеграции. Все эти условия идеально сложились в Тинькофф. Наш опыт и знания помогли создать уникальный продукт. Уверен, что с помощью «Долями» наши бизнес-партнеры смогут кратно увеличить свои продажи и завоюют любовь покупателей«. Станислав Близнюк, председатель правления «Тинькофф»

Платежи «Долями» уже доступны в магазинах «Диномама.ру» и Puma, а также скоро появятся в Tom Tailor, «Рив Гош», Respect, Authentica love, Streetball, Sneakerhead и других интернет-магазинах.