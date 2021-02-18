+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Платежи RSS

Тинькофф запустил Тинькофф Кассу – сервис платежей для бизнеса

Смотрите в каталоге
Тинькофф Банк
Тинькофф Банк
Финансовые организации

Тинькофф запустил Тинькофф Кассу — сервис онлайн и офлайн-платежей для юридических лиц. Тинькофф Касса будет работать для компаний по принципу одного окна — с помощью одного сервиса банка можно закрыть все вопросы по работе бизнеса с финансами в онлайне и офлайне.

Новая платежная платформа объединит в себе как уже существующие платежные технологии экосистемы Тинькофф, так и новые решения, в том числе услуги компании CloudPayments — одного из лидеров российского рынка онлайн-платежей.

Также клиенты Тинькофф Кассы получат доступ к детализированной аналитике и самым простым на рынке решениям для запуска продаж с конструкторами сайтов. Кроме того, каждый клиент получит персонального менеджера, который будет доступен в любое время по личному мобильному телефону.

Решениями Тинькофф Кассы сможет воспользоваться любая компания вне зависимости от того, есть ли у нее расчетный счет в Тинькофф или нет. Тинькофф Касса будет нацелена на работу, в том числе, со средним и крупным бизнесом.

«Тинькофф Касса нацелена на работу сразу со всеми задачами бизнеса, она решает скопом его основные проблемы. Например, в чем трудности выхода компании в онлайн? Нужен сразу сайт, нужно принимать платежи, пробивать чеки, привлекать курьеров и организовывать им мгновенные выплаты, внедрять систему чаевых и т.д.

Тинькофф Касса закрывает эти и любые другие кейсы для бизнеса в онлайне и офлайне. Наша платформа предоставляет компаниям максимум платежных услуг, которые есть сегодня на рынке.

Касса будет работать как конструктор — компания сможет выбрать нужный именно ей набор услуг и решений, и настроить их целиком для себя. Причем с рекордной для российского рынка скоростью — некоторые сервисы мы подключаем всего за 1 день, тогда как на рынке это может занимать 3-5 дней. Как мы этого добились? Мы взяли технологичность Тинькофф и применили ее к рынку платежей для бизнеса.

Кроме того, у нас много отраслевых решений под разные сегменты бизнеса, в том числе с международными клиентами.

В Кассе мы даем полный цикл услуг для бизнеса, в том числе потому что у нас есть рассчетно-кассовое обслуживание, торговый эквайринг, собственные решения по онлайн-кассам и соответствие 54 ФЗ — это уникальное для рынка предложение.

Запуск Кассы — логичное для Тинькофф решение в связи с ростом рынка e-commerce, особенно на фоне пандемии. За 2020 год оборот интернет-эквайринга Тинькофф удвоился, а количество активных мерчантов увеличилось более, чем на 60%. В 2020 году Тинькофф впервые вошел в список 100 крупнейших эквайеров мира. В 2021 году мы планируем увеличить рост новых клиентов платежных сервисов Тинькофф в 3 раза».

Сергей Хромов, вице-президент, руководитель Тинькофф Кассы

Самые актуальные новости, аналитика, полезные материалы в нашем Телеграме - https://t.me/ecomfeed 

Вечером рассылаем ecommerce-дайджест опубликованных материалов за день. 

В течении дня (редко) ссылки или полезную информацию со сторонних сайтов. 

Компании и сервисы: Тинькофф Банк, Cloudpayments
Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

16 февраля / Комментарии
Интернет-магазин Ozon учредил собственную микрофинансовую компанию

Интернет-магазин Ozon учредил собственную микрофинансовую компанию

Интернет-магазин Ozon учредил микрокредитную компанию, следует из данных СПАРК. ООО МКК «Озон Кредит» зарегистрировано в понедельник, 15 февраля. Уставный капитал компании составляет 1 млн рублей. Ее учредители — ООО «Озон Холдинг» и ООО «Интернет Решения».

далее →

16 февраля / Комментарии
Тинькофф Банк запланировал запуск платежного сервиса Tinkoff Pay

Тинькофф Банк запланировал запуск платежного сервиса Tinkoff Pay

Тинькофф Банк подал заявки на регистрацию товарных знаков Tinkoff Pay и «Tinkoff Касса», сообщил VTimes со ссылкой на реестр заявок на регистрацию патентов и товарных знаков. Представитель Тинькофф Банка подтвердил подачу заявок в Роспатент.

далее →

12 февраля / Комментарии
Глава Wildberries Татьяна Бакальчук стала владельцем банка «Стандарт-кредит»

Глава Wildberries Татьяна Бакальчук стала владельцем банка «Стандарт-кредит»

Глава Wildberries Татьяна Бакальчук стала владельцем 100% банка «Стандарт-кредит». Ранее владельцами банка были Александр Синельников (31,9%) и Александр Бадимов (27%). Смена собственников отразилась в системе в четверг, 11 февраля.

далее →

10 февраля / Комментарии
«Яндекс» планирует запустить собственный платёжный сервис Yandex Pay

«Яндекс» планирует запустить собственный платёжный сервис Yandex Pay

«Яндекс» работает над созданием сервиса безналичной оплаты Yandex Pay. Упоминания о сервисе, в том числе условия использования, были обнаружены в опубликованных документах компании. Там также отмечается, что сервис не является электронным средством платежа или платежным приложением.

далее →

9 февраля / Комментарии
«Магнит» подвел первые итоги работы сервиса Magnit Pay

«Магнит» подвел первые итоги работы сервиса Magnit Pay

Компания «Магнит» раскрыл первые результаты работы платежного сервиса Magnit Pay, разработанного совместно с группой ВТБ. Запуск сервиса в середине декабря 2020 года стал первым этапом развития суперприложения на базе программы лояльности «Магнита».

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2021, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!