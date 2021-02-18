Тинькофф запустил Тинькофф Кассу – сервис платежей для бизнеса

Тинькофф запустил Тинькофф Кассу — сервис онлайн и офлайн-платежей для юридических лиц. Тинькофф Касса будет работать для компаний по принципу одного окна — с помощью одного сервиса банка можно закрыть все вопросы по работе бизнеса с финансами в онлайне и офлайне.

Новая платежная платформа объединит в себе как уже существующие платежные технологии экосистемы Тинькофф, так и новые решения, в том числе услуги компании CloudPayments — одного из лидеров российского рынка онлайн-платежей.

Также клиенты Тинькофф Кассы получат доступ к детализированной аналитике и самым простым на рынке решениям для запуска продаж с конструкторами сайтов. Кроме того, каждый клиент получит персонального менеджера, который будет доступен в любое время по личному мобильному телефону.

Решениями Тинькофф Кассы сможет воспользоваться любая компания вне зависимости от того, есть ли у нее расчетный счет в Тинькофф или нет. Тинькофф Касса будет нацелена на работу, в том числе, со средним и крупным бизнесом.

«Тинькофф Касса нацелена на работу сразу со всеми задачами бизнеса, она решает скопом его основные проблемы. Например, в чем трудности выхода компании в онлайн? Нужен сразу сайт, нужно принимать платежи, пробивать чеки, привлекать курьеров и организовывать им мгновенные выплаты, внедрять систему чаевых и т.д. Тинькофф Касса закрывает эти и любые другие кейсы для бизнеса в онлайне и офлайне. Наша платформа предоставляет компаниям максимум платежных услуг, которые есть сегодня на рынке. Касса будет работать как конструктор — компания сможет выбрать нужный именно ей набор услуг и решений, и настроить их целиком для себя. Причем с рекордной для российского рынка скоростью — некоторые сервисы мы подключаем всего за 1 день, тогда как на рынке это может занимать 3-5 дней. Как мы этого добились? Мы взяли технологичность Тинькофф и применили ее к рынку платежей для бизнеса. Кроме того, у нас много отраслевых решений под разные сегменты бизнеса, в том числе с международными клиентами. В Кассе мы даем полный цикл услуг для бизнеса, в том числе потому что у нас есть рассчетно-кассовое обслуживание, торговый эквайринг, собственные решения по онлайн-кассам и соответствие 54 ФЗ — это уникальное для рынка предложение. Запуск Кассы — логичное для Тинькофф решение в связи с ростом рынка e-commerce, особенно на фоне пандемии. За 2020 год оборот интернет-эквайринга Тинькофф удвоился, а количество активных мерчантов увеличилось более, чем на 60%. В 2020 году Тинькофф впервые вошел в список 100 крупнейших эквайеров мира. В 2021 году мы планируем увеличить рост новых клиентов платежных сервисов Тинькофф в 3 раза». Сергей Хромов, вице-президент, руководитель Тинькофф Кассы