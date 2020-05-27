Tinkoff CoronaIndex: потребление в России начало восстанавливаться к показателям февраля
Tinkoff CoronaIndex — индекс деловой активности, основанный на данных 11 млн клиентов экосистемы Тинькофф, 22-23 мая приблизился к нижним значениям февраля 2020 г. Это свидетельствует о том, что потребители, малый и средний бизнес постепенно возвращаются к прежней активности.
В пятницу и субботу 22-23 мая в России индекс составил 6,2 и 6,1, тогда как в феврале и в марте нижними значениями были 6,7 и 6,4. Постепенно со смягчением ограничительных мер в разных регионах жители России стали возвращаться к прежним объёмам расходов.
В тройке регионов с самым высоким показателем индекса — республики Алтай и Хакасия, Курганская область. В топ-3 регионов, где индекс находится на минимальных значениях, вошли Чеченская Республика, Республика Ингушетия и Москва.
За шесть недель самоизоляции средние расходы потребителей сократились более чем на 30% по сравнению с февралем 2020 г. На прошлой неделе (18-24 мая) расходы россиян оказались на 17% меньше средних недельных показателей февраля. Потребительские траты жителей России за последние две недели составили примерно 80% от аналогичных показателей, которые были зафиксированы до начала самоизоляции.
Изменения в потребительских категориях во время самоизоляции и после
За период самоизоляции (с 30 марта по 11 мая) только три категории расходов жителей России выросли по сравнению со средними показателями февраля:
- Супермаркеты — на 15%;
- Музыкальные и онлайн-подписки — на 8%;
- Зоомагазины — на 3%
Сильнее всего в этот период россияне сократили траты на:
- Путешествия: расходы на турагентства снизились на 93,3%, авиабилеты — на 92%, отели — на 90%, железнодорожные билеты — на 81%;
- Досуг: кинотеатры — на 89%, развлечения — на 76%, рестораны — на 75%
- Салоны красоты — на 72%
- Одежду и обувь — на 66,4%
С 12 мая некоторые регионы начали снимать ограничительные меры. В связи с этим почти во всех категориях траты увеличились по сравнению с апрелем. Особенно заметно выросла категория спорттоваров, расходы на которые почти добрались до уровня февраля (89% от докризисных значений), автоуслуги (74%), салоны красоты (55%). Россияне начинают чаще выходить из дома и постепенно планировать поездки. Расходы на авиабилеты выросли на 58% к уровню самоизоляции, на железнодорожные билеты на 68%, а на бронирование номеров в отелях — на 16% по сравнению с апрелем.
Активнее, чем до карантина, с 11 по 24 мая, россияне тратили на дом и ремонт (рост на 8%), музыку и онлайн-подписки (+14%), зоомагазины (+16%), супермаркеты (+17%) и автоуслуги (+21%).
Как регионы отреагировали на снятие режима самоизоляции
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Топ-10 регионов с самым высоким показателем бизнес-индекса
1. Республика Алтай — 8,1
2. Республика Хакасия — 8
3. Курганская область — 7,9
4. Забайкальский край — 7,7
5. Камчатский край — 7,7
6. Магаданская область — 7,7
7. Еврейская автономная область — 7,6
8. Иркутская область — 7,6
9. Кемеровская область — 7,6
10. Мурманская область — 7,6
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Топ-10 регионов с самым низким показателем бизнес-индекса
*По данным на 25 мая 2020 г.
В некоторых районах Ленинградской области после 12 мая открылись магазины непродовольственных товаров, в том числе одежды, салоны красоты, заведения общепита и другие предприятия, которые были закрыты в течение 1,5 месяцев.
Эти изменения отразились на расходах жителей, например, по сравнению с показателями апреля траты в салонах красоты выросли на 80%, на одежду и обувь — на 41%, на рестораны люди стали тратить на 24% больше, а на фастфуд — на 37%, медицинские услуги выросли на 60%. Интересно, что расходы жителей Санкт-Петербурга, где режим самоизоляции сохраняется, в этих категориях тоже выросли, правда не так стремительно: рестораны (+19%) фастфуд, одежда и обувь (+37%), медицинские услуги (+63%).
В Республике Татарстан, благодаря открытию парикмахерских, непродовольственных магазинов, автосалонов и мастерских, траты жителей в этих категориях также увеличились по сравнению с показателями за апрель. Категория «красота» выросла почти в 2 раза, на одежду и обувь затраты выросли на 74%, на автоуслуги — на 84%.
Аналогичные послабления ввели и в Республике Башкортостан. Жители стали тратить в 2 раза больше в салонах красоты и на одежду и обувь, а в секторе автоуслуги расходы выросли на 44%.
Жители Калининградской области после 12 мая увеличили траты на одежду и обувь в 2,6 раза, а на салоны красоты более чем в 3 раза.
В Орловской области расходы на автоуслуги выросли на 68%, а на товары для животных на 30%.
В Пермском крае также начали работу салоны красоты, в итоге расходы жителей в этой категории выросли в 2,2 раза.