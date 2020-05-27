Tinkoff CoronaIndex: потребление в России начало восстанавливаться к показателям февраля

Tinkoff CoronaIndex — индекс деловой активности, основанный на данных 11 млн клиентов экосистемы Тинькофф, 22-23 мая приблизился к нижним значениям февраля 2020 г. Это свидетельствует о том, что потребители, малый и средний бизнес постепенно возвращаются к прежней активности.

В пятницу и субботу 22-23 мая в России индекс составил 6,2 и 6,1, тогда как в феврале и в марте нижними значениями были 6,7 и 6,4. Постепенно со смягчением ограничительных мер в разных регионах жители России стали возвращаться к прежним объёмам расходов.

В тройке регионов с самым высоким показателем индекса — республики Алтай и Хакасия, Курганская область. В топ-3 регионов, где индекс находится на минимальных значениях, вошли Чеченская Республика, Республика Ингушетия и Москва.

За шесть недель самоизоляции средние расходы потребителей сократились более чем на 30% по сравнению с февралем 2020 г. На прошлой неделе (18-24 мая) расходы россиян оказались на 17% меньше средних недельных показателей февраля. Потребительские траты жителей России за последние две недели составили примерно 80% от аналогичных показателей, которые были зафиксированы до начала самоизоляции.

Изменения в потребительских категориях во время самоизоляции и после

За период самоизоляции (с 30 марта по 11 мая) только три категории расходов жителей России выросли по сравнению со средними показателями февраля:

Супермаркеты — на 15%;

Музыкальные и онлайн-подписки — на 8%;

Зоомагазины — на 3%

Сильнее всего в этот период россияне сократили траты на:

Путешествия: расходы на турагентства снизились на 93,3%, авиабилеты — на 92%, отели — на 90%, железнодорожные билеты — на 81%;

Досуг: кинотеатры — на 89%, развлечения — на 76%, рестораны — на 75%

Салоны красоты — на 72%

Одежду и обувь — на 66,4%

С 12 мая некоторые регионы начали снимать ограничительные меры. В связи с этим почти во всех категориях траты увеличились по сравнению с апрелем. Особенно заметно выросла категория спорттоваров, расходы на которые почти добрались до уровня февраля (89% от докризисных значений), автоуслуги (74%), салоны красоты (55%). Россияне начинают чаще выходить из дома и постепенно планировать поездки. Расходы на авиабилеты выросли на 58% к уровню самоизоляции, на железнодорожные билеты на 68%, а на бронирование номеров в отелях — на 16% по сравнению с апрелем.

Активнее, чем до карантина, с 11 по 24 мая, россияне тратили на дом и ремонт (рост на 8%), музыку и онлайн-подписки (+14%), зоомагазины (+16%), супермаркеты (+17%) и автоуслуги (+21%).

Как регионы отреагировали на снятие режима самоизоляции

Топ-10 регионов с самым высоким показателем бизнес-индекса 1. Республика Алтай — 8,1 2. Республика Хакасия — 8 3. Курганская область — 7,9 4. Забайкальский край — 7,7 5. Камчатский край — 7,7 6. Магаданская область — 7,7 7. Еврейская автономная область — 7,6 8. Иркутская область — 7,6 9. Кемеровская область — 7,6 10. Мурманская область — 7,6 Топ-10 регионов с самым низким показателем бизнес-индекса Чеченская Республика — 4,8 Республика Ингушетия — 5,1 Москва — 5,5 Московская область — 5,8 Республика Дагестан — 5,8 Калужская область — 6,1 Курская область — 6,2 Ивановская область — 6,3 Нижегородская область — 6,3 Республика Карелия — 6,3

*По данным на 25 мая 2020 г.

В некоторых районах Ленинградской области после 12 мая открылись магазины непродовольственных товаров, в том числе одежды, салоны красоты, заведения общепита и другие предприятия, которые были закрыты в течение 1,5 месяцев.

Эти изменения отразились на расходах жителей, например, по сравнению с показателями апреля траты в салонах красоты выросли на 80%, на одежду и обувь — на 41%, на рестораны люди стали тратить на 24% больше, а на фастфуд — на 37%, медицинские услуги выросли на 60%. Интересно, что расходы жителей Санкт-Петербурга, где режим самоизоляции сохраняется, в этих категориях тоже выросли, правда не так стремительно: рестораны (+19%) фастфуд, одежда и обувь (+37%), медицинские услуги (+63%).

В Республике Татарстан, благодаря открытию парикмахерских, непродовольственных магазинов, автосалонов и мастерских, траты жителей в этих категориях также увеличились по сравнению с показателями за апрель. Категория «красота» выросла почти в 2 раза, на одежду и обувь затраты выросли на 74%, на автоуслуги — на 84%.

Аналогичные послабления ввели и в Республике Башкортостан. Жители стали тратить в 2 раза больше в салонах красоты и на одежду и обувь, а в секторе автоуслуги расходы выросли на 44%.

Жители Калининградской области после 12 мая увеличили траты на одежду и обувь в 2,6 раза, а на салоны красоты более чем в 3 раза.

В Орловской области расходы на автоуслуги выросли на 68%, а на товары для животных на 30%.

В Пермском крае также начали работу салоны красоты, в итоге расходы жителей в этой категории выросли в 2,2 раза.