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Tmall атакует! Глава АКИТ посоветовал владельцам интернет-магазинов закрывать бизнес

Алексей Федоров, президент Ассоциации компаний интернет-торговли полагает, что открытие Tmall нанесет существенный удар по другим онлайн-ритейлерам в России.

По мнению президента Ассоциации компаний интернет-торговли Алексея Федорова, запуск в России новой площадки китайского холдинга Alibaba Group — Tmall, очень сильно скажется на онлайн-ритейле в России. В перспективе китайский проект может занять не менее 45% рынка интернет-торговли.

С 28 сентября Tmall работает в России в тестовом режиме, а полноценный запуск платформы состоится в середине октября. Федоров считает, что если все планы сбудутся, то посещаемость проекта составит около 60 млн человек. При этом средний чек на новой площадке составит около 3000 рублей — в 4 раза выше, чем на Aliexpress.

Президент АКИТ отмечает, что при вложении серьезных денег в продвижении на российском рынке, такие проекты как «Яндекс.Маркет» могут потерять до половины своей аудитории.

«Я бы советовал владельцам интернет-магазинов в России закрывать или продавать свои бизнесы», — резюмировал Федоров.

«Поскольку Tmall заявляет о крайне малой величине комиссии, это означает открытую войну, объявленную российскому интернет-рынку, потому что сегодня средняя стоимость комиссии у нас составляет 4-5%», добавил Федоров.

При этом Федоров отметил, что в выигрыше могут оказаться компании, занимающиеся онлайн-рекламой, так как, выводя Tmall на российский рынок, Alibaba может заложить в рекламный бюджет несколько миллиардов рублей, которые немного значат для Alibaba, и очень много для российского интернет-рынка.

Автор: Анна
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