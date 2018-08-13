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Tmall начала продавать свои товары на «Яндекс.Маркете»

Китайская компания Tmall (как и AliExpress входит в Alibaba Group) начала продавать свои товары на «Яндекс.Маркете». Об этом пишет РБК со ссылкой на представителей AliExpress и «Яндекс.Маркета».

На российской площадке Tmall будет представлен как ритейлер, в двух категориях — электроника и детские товары. Компании начали сотрудничество в марте — в рамках эксперимента. В пилоте участвовало несколько российских городов, ассортимент товаров был ограничен.

Партнерство с российской компанией может принести Tmall более 1 млн новых покупателей в год. «Яндекс.Маркет» рассчитывает на рост трафика со стороны покупателей, которые заинтересуются новыми предложениями.

«Яндекс.Маркет» стал первой сторонней площадкой, на которой Tmall начал продавать свои товары. Ожидается, что партнерство с российской площадкой может принести Tmall более 1 млн новых покупателей в год, а «Яндекс.Маркет» получит хорошие сервисные условия для покупателей в регионах и эксклюзивный ассортимент.

С помощью Tmall «Яндекс.Маркет» может заполнить нишу, которая освободилась после ухода с маркетплейса крупных продавцов электроники «М.Видео» и DNS, считают эксперты. Первая ушла с площадки еще в декабре 2014 года, а вторая покинула сервис с июля 2018 года.

Посещаемость «Яндекс.Маркет», по данным АКИТ, составляет 127 млн визитов ежемесячно, AliExpress — 150 млн визитов (пользователями из РФ).

Автор: Анна
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