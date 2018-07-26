Tmall начинает продавать крупную бытовую технику

Маркетплейс Tmall, работающий в России на базе AliExpress, с 26 июля начинает продавать крупную бытовую технику. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя китайской компании.

"Внутри нашей платформы мы хотим довести долю таких товаров до 20% от продаж электроники в течение года«,— сообщил гендиректор AliExpress в России Лю Вей.

Одним из первых партнеров Tmall в этом сегменте стал бренд Bosch, компания планирует сотрудничество с другими производителями. Всего в ассортименте появится 1,5 тыс. товарных наименований, включая холодильники, варочные панели, посудомоечные машины. Основным для категории станет ценовой сегмент в диапазоне 5–40 тыс. руб. Для жителей Москвы и еще 22 крупных городов доставка крупной бытовой техники будет бесплатной.

Агрессивная ценовая политика Tmall вызовет интерес потребителей, считает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Преимущество и в том, что Tmall индексируется в «Яндекс.Маркете», в то время как «М.Видео» и другой крупный ритейлер DNS прекратили работать с этой площадкой, отметил он.

Минусом Tmall могут быть большие, чем у других крупных игроков, сроки доставки, считает господин Бурмистров. "Однако за меньшую цену покупатели готовы будут ждать на два-три дня дольше, кроме того, проблема доставки будет решена по мере развития складских мощностей",— полагает он.