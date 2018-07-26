+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Привлечение клиентов RSS

Tmall начинает продавать крупную бытовую технику

Маркетплейс Tmall, работающий в России на базе AliExpress, с 26 июля начинает продавать крупную бытовую технику. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя китайской компании.

"Внутри нашей платформы мы хотим довести долю таких товаров до 20% от продаж электроники в течение года«,— сообщил гендиректор AliExpress в России Лю Вей.

Одним из первых партнеров Tmall в этом сегменте стал бренд Bosch, компания планирует сотрудничество с другими производителями. Всего в ассортименте появится 1,5 тыс. товарных наименований, включая холодильники, варочные панели, посудомоечные машины. Основным для категории станет ценовой сегмент в диапазоне 5–40 тыс. руб. Для жителей Москвы и еще 22 крупных городов доставка крупной бытовой техники будет бесплатной.

Агрессивная ценовая политика Tmall вызовет интерес потребителей, считает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Преимущество и в том, что Tmall индексируется в «Яндекс.Маркете», в то время как «М.Видео» и другой крупный ритейлер DNS прекратили работать с этой площадкой, отметил он.

Минусом Tmall могут быть большие, чем у других крупных игроков, сроки доставки, считает господин Бурмистров. "Однако за меньшую цену покупатели готовы будут ждать на два-три дня дольше, кроме того, проблема доставки будет решена по мере развития складских мощностей",— полагает он.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

24 июля / Комментарии
Одноклассники запустили видеомагазин с обзорами китайских товаров

Одноклассники запустили видеомагазин с обзорами китайских товаров

Одноклассники запустили «Всё» — видеомагазин с обзорами китайских товаров из собственного маркетплейса соцсети. С помощью нового проекта пользователи Одноклассников смогут изучить интересные товары в разных категориях, узнать о них мнение ведущих и посмотреть видеоотзывы других покупателей. 

далее →

23 июля / Комментарии
«Связной Трэвел» запустил продажу туров онлайн

«Связной Трэвел» запустил продажу туров онлайн

«Связной Трэвел» — проект объединенной компании Связной | Евросеть — запустил на своем сайте продажу пакетных туров от 24 ведущих туроператоров России. В пакет услуг входят авиабилеты, проживание, питание, трансфер и медицинская страховка.

далее →

12 июля / Комментарии
Wildberries откроет пункт выдачи заказов в Армении и Азербайджане

Wildberries откроет пункт выдачи заказов в Армении и Азербайджане

Крупнейший в России интернет-магазин Wildberries планирует выйти на рынки Армении и Азербайджана. В четвертом квартале 2018 года пункт выдачи заказов откроется в Ереване, а на 2019 год запланирован запуск в Баку.

далее →

12 июля / Комментарии
Открылся предзаказ на Яндекс.Станцию. Срок доставки — до 90 дней

Открылся предзаказ на Яндекс.Станцию. Срок доставки — до 90 дней

Яндекс.Станция появилась на Беру — новом маркетплейсе Яндекс.Маркета. Там можно оставить предварительный заказ на устройство и оплатить его онлайн. Приём предзаказов начался в среду, 11 июля, в 15:00 по московскому времени. Первые счастливчики оформившие предзаказ получат Яндекс.Станцию в октябре.

далее →

12 июля / Комментарии
Google рассказала, как искусственный интеллект поможет маркетологам

Google рассказала, как искусственный интеллект поможет маркетологам

Компания Google, на конференции Google Marketing Live, рассказала о новых инструментах Google Ads для привлечения покупателей. Теперь искусственный интеллект поможет маркетологам сделать размещение рекламы более эффективным.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2018, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail), База знаний ритейла
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!