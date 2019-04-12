Tmall начинает продавать в России медицинские товары и безрецептурные лекарства

Платформа Tmall (принадлежит AliExpress) с 18 апреля запускает в России продажу косметики, медицинских товаров, безрецептурных лекарств. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя торговой площадки.

Эти группы товаров будут продаваться по модели маркетплейса: продавец регистрируется на Tmall, но использует свои инфраструктурные возможности (логистику и поддержку пользователей). Первыми партнерами площадки стали бренд «Оптик-Сити» и дистрибутор «Фармакосметика», которые будут продавать контактные линзы, растворы, аксессуары и медицинскую косметику. Реализацией домашних медицинских приборов, например термометров, тонометров и глюкометров, займется уже действующий на Tmall продавец Mollmart.

В дальнейшем маркетплейс намерен запустить продажу безрецептурных лекарств в партнерстве с крупными аптечными сетями, которые смогут использовать свою логистику и точки выдачи, отметил директор по развитию Tmall в России Дмитрий Селихов. Это может быть либо онлайн-предзаказ и получение в офлайн-точке, либо онлайн-продажа с доставкой, если такая возможность будет легализована.

Госдума еще в 2017 году одобрила в первом чтении законопроект о дистанционной продаже лекарств и может продолжить его рассмотрение в весенней сессии. Его радикальными противниками выступают аптечные сети.