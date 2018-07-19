Tmall запускает доставку товара в день заказа

Торговая площадка Tmall, которая работает на базе Aliexpress в России, будет осуществлять доставку товара в день заказа. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на сообщение Aliexpress.

Сервис должен начать свою работу уже с сегодняшнего дня. Пока услуга будет доступна исключительно жителям столицы. Затем получить свой посылку в день заказа смогу покупатели по всей России.

Сообщается, что доставлять день в день будут в первую очередь бытовую технику и популярные электронные приборы. Позднее мгновенно можно будет получить товар из любой категории.

«Tmall будет использовать новый склад в Подмосковье, который был открыт в мае 2018 года, для запуска быстрой доставки в крупнейшие российские города. С 19 июля бесплатная доставка день в день будет доступна для покупателей из Москвы», — заявили в Tmall.

Ранее стало известно, что Aliexpress начнет доставку посылок в постаматы и пункты выдачи. Такое нововведение позволит россиянам получать заказы в течение 8-15 дней.