Tmall запустила в России платформу для брендов одежды, которые еще не запустили свой интернет-магазин

Входящая в Alibaba Group торговая площадка Tmall запускает платформу для брендов одежды, не имеющих собственного онлайн-магазина в России, пишет «Коммерсантъ».

Tmall будет взимать комиссию с заказов, ее размер в компании не раскрывают. Первым партнером нового формата стала Gloria Jeans, магазин которой заработает на платформе 6 февраля. На первом этапе будет представлено около 200 наиболее популярных товарных наименований с расширением до 1 тыс. в течение года. Отмечается, что Tmall будет первой площадкой, где Gloria Jeans запустит продажи в сети, для покупателей будет доступна курьерская доставка.

Партнером Tmall станет и ритейлер Modis, продажи на площадке должны начаться в первом квартале 2018 г.

В Tmall не раскрывают данные о посещаемости и количестве заказов. По оценке SimilarWeb, в декабре 2017 г. страницу Tmall.Aliexpress.com посетили 12,6 млн раз, доля визитов из России составила 75,8%.

По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), одежда занимает второе место среди товарных категорий в трансграничном сегменте онлайн-ритейла с долей 25%, уступая только бытовой технике и электронике.

Директор по развитию бизнеса AliExpress в России и странах СНГ Марк Завадский рассказал изданию, что на одежду приходится более 20% продаж Tmall. По данным АКИТ, в 2017 г. доля трансграничного сегмента в обороте российского онлайн-ритейла вырастет с 33% до 37% или 410 млрд руб.