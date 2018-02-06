+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Привлечение клиентов RSS

Tmall запустила в России платформу для брендов одежды, которые еще не запустили свой интернет-магазин

Входящая в Alibaba Group торговая площадка Tmall запускает платформу для брендов одежды, не имеющих собственного онлайн-магазина в России, пишет «Коммерсантъ».

Tmall будет взимать комиссию с заказов, ее размер в компании не раскрывают. Первым партнером нового формата стала Gloria Jeans, магазин которой заработает на платформе 6 февраля. На первом этапе будет представлено около 200 наиболее популярных товарных наименований с расширением до 1 тыс. в течение года. Отмечается, что Tmall будет первой площадкой, где Gloria Jeans запустит продажи в сети, для покупателей будет доступна курьерская доставка.

Партнером Tmall станет и ритейлер Modis, продажи на площадке должны начаться в первом квартале 2018 г.

В Tmall не раскрывают данные о посещаемости и количестве заказов. По оценке SimilarWeb, в декабре 2017 г. страницу Tmall.Aliexpress.com посетили 12,6 млн раз, доля визитов из России составила 75,8%.

По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), одежда занимает второе место среди товарных категорий в трансграничном сегменте онлайн-ритейла с долей 25%, уступая только бытовой технике и электронике.

Директор по развитию бизнеса AliExpress в России и странах СНГ Марк Завадский рассказал изданию, что на одежду приходится более 20% продаж Tmall. По данным АКИТ, в 2017 г. доля трансграничного сегмента в обороте российского онлайн-ритейла вырастет с 33% до 37% или 410 млрд руб.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

5 февраля / Комментарии
Nissan запустила сервис онлайн-покупки автомобилей

Nissan запустила сервис онлайн-покупки автомобилей

Автомобильная компания Nissan объявила о запуске сервиса онлайн-продаж автомобилей в России. Теперь можно забронировать автомобиль по VIN номеру на складе дилера, внеся частичную или полную оплату.

далее →

5 февраля / Комментарии
Mail.ru Group сервис коллективных онлайн-покупок

Mail.ru Group сервис коллективных онлайн-покупок

Mail.ru Group запускает площадку для коллективных онлайн-покупок, с помощью которой пользователи смогут кооперироваться, чтобы приобретать вещи со скидкой. Компания уже подала заявку на регистрацию товарных знаков «Купи вместе» и «Дешевле вместе».

далее →

5 февраля / Комментарии
AliExpress запустила «Лоукостер»

AliExpress запустила «Лоукостер»

Китайская AliExpress запустила в России новый суббренд — «Лоукостер». Новый формат был разработан специально для России. «Лоукостер» специализируется на товарах стоимостью до 600 рублей.

далее →

31 января / Комментарии
«Додо пицца» тестирует кнопку для быстрого заказа пиццы из дома

«Додо пицца» тестирует кнопку для быстрого заказа пиццы из дома

В нескольких ресторанах «Додо пицца» в Москве появятся кнопки быстрого заказа пиццы, также её можно будет купить для дома. Новую функцию будут тестировать в течение следующих одного-трёх месяцев.

далее →

26 января / Комментарии
JTI открыла интернет-магазин вейпов Logic в России

JTI открыла интернет-магазин вейпов Logic в России

Компания JTI (JapanTobacco International) расширяет каналы продаж электронных испарителей LogicPro на российском рынке, открыв фирменный интернет-магазин. JTI стала первой транснациональной компанией, запустившей собственный канал онлайн-продаж на российском рынке вейпинга.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2018, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail)
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!