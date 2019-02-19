Компания JLL подготовила исследование Retail Destination Russia 2019, в рамках которого проанализировала представленность зарубежных и отечественных брендов в крупнейших городах России.

Традиционно 1-е место в списке самых насыщенных ритейлерами городов заняла Москва, где открыты магазины и точки продаж всех проанализированных марок; столица находится в приоритете у ритейлеров, которые планируют выходить на российский рынок. В топ-3 также входят Санкт-Петербург — показатель Северной столицы составил 78% брендов, и крупнейший уральский город — Екатеринбург (62%). Города-лидеры отличают большая численность населения, высокая покупательная способность и значительное количество современных торговых центров, что и привлекает ритейлеров.

Краснодар, который только недавно стал городом-миллионником, занял 4-е место. Высокую позицию ему обеспечили рекордная насыщенность качественными торговыми центрами — более 750 кв. м на 1 тыс. жителей — и любовь местных жителей к шопингу.

Сразу за Краснодаром следуют Ростов-на-Дону, Казань и Новосибирск. Средняя заработная плата и, как следствие, покупательная способность в них ниже (около 35-40 тыс. руб. в месяц), чем в городах, замыкающих топ-10 (40-55 тыс. руб. в месяц). Более высокие позиции объясняются индивидуальными особенностями этих регионов. Так, жители Ростова-на-Дону склонны тратить на товары и услуги значительную часть своего дохода. Столица Татарстана привлекает ритейлеров высоким туристическим потоком, выступая площадкой многих спортивных и культурных событий мирового уровня, а Новосибирск обеспечил себе попадание в рейтинг благодаря самому большому населению после Москвы и Петербурга.

Топ-10 городов России по присутствию ритейлеров

Источник: JLL

Основными драйверами для иностранных и отечественных торговых сетей являются такие показатели, как динамика роста населения, покупательная способность, наличие качественных торговых помещений и современных форматов торговли. График «Индекс присутствия ритейлеров в России vs. Объем существующих торговых площадей» отражает корреляцию между объемом качественного предложения торговых центров и уровнем присутствия брендов в городе.

«В отличие от Западной Европы, в России „молловая“ модель рынка, и основной доход ритейлерам приносят именно площадки в торговых центрах, — отмечает Олеся Дзюба, руководитель отдела исследований компании JLL. — Из этого следует, что открытие торговых объектов является ключевым драйвером выхода новых брендов в тот или иной регион. Так, например, Тюмень отличается высоким уровнем заработных плат одновременно с низкой насыщенностью торговыми центрами, в связи с чем представленность ритейлеров в этом регионе относительно слабая — город не попал в топ-10».