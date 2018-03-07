ТОП-10 покупок россиян к 8 марта

Аналитики торговой сети «Перекресток» в преддверии Международного женского дня выяснили, какие продукты входят в ТОП-10 праздничных покупок жителей разных регионов страны. Так, обязательными атрибутами празднования 8 марта для всех россиян являются наборы конфет (6,9% от всех продаж), торты (2,6%) и цветы (2%).

Популярные напитки

Практически во всех регионах продажи алкогольных напитков демонстрируют снижение, а в Челябинске список ТОП-10 товаров к 8 Марта второй год подряд обходится без спиртного: здесь местные жители отдают предпочтение молоку, которое занимает третью строчку рейтинга (2,2%). Алкоголь покинул список популярных товаров к 8 Марта и в Уфе, где на смену водке и шампанскому пришли сок (1,6%) и черный чай (1,3%), а также в Казани — где водку и виски заменили пакетированный сок (1,6%) и молоко (1,5%).

Положительную динамику в отдельных регионах демонстрирует лишь шампанское, продажи которого незначительно увеличились в Самаре (+0,4%), в Ростове-на-Дону (+0,27%) и в Москве (+0,23%). Шампанские и красные вина стали чаще приобретать жители Екатеринбурга (+0,28% и +0,32% соответственно).

В список обязательных покупок к Международному женскому дню жители практически всех городов обязательно включают молоко: отдают предпочтение этому напитку, кроме жителей Челябинска и Казани, пермяки (1,8%), нижегородцы (1,7%), самарцы и петербуржцы (по 1,5%), екатеринбуржцы (1,3%) и ростовчане (1,2%). В список ТОП-10 товаров последних, в отличие от списка остальных россиян, обязательно входят сладкие газированные напитки (1,5%).

Чем украшают стол?

Абсолютной популярностью среди россиян 8 Марта пользуются наборы конфет (6,9%). Самые высокие их продажи по стране наблюдаются в Ростове-на-Дону — 10,5%, Казани — 9,5% и Самаре — 8,7%. Меньше всего наборы конфет приобретают в двух столицах — Санкт-Петербурге (5,9%) и Москве (6,5%). Тем не менее, это единственная категория товара из ТОП-10, продемонстрировавшая положительный рост. Самый заметный рост продаж наборов конфет отмечен в Казани (+4%).

В ТОП-10 продуктов, которыми жители практически всех городов сервируют стол в Международный женский день, входят торты (2,6%). Исключением является Пермь, где торты покинули десятку лидеров продаж. На смену им пришла свинина (2,6%), которая заняла вторую строчку продаж сразу после наборов конфет. В качестве украшения праздничного стола используют блюда, приготовленные из свинины, жители Челябинска (2,1%), Казани (1,6%), Нижнего Новгорода (1,5%) и Москвы (1,1%). Жители же северной столицы свинине предпочитают курицу (1,4%).

В список популярных покупок к 8 Марта традиционно входит твердый и полутвердый сыр (1,2%), который во всех городах продемонстрировал снижение в доле продаж. А в таких городах, как Пермь, Самара, Уфа и Челябинск, и вовсе покинул ТОП-10 товаров.

Наибольшую любовь к фруктам и овощам испытывают уфимцы, которые украшают праздничный стол яблоками (2,5%), цитрусовыми (2%) и экзотическими фруктами (1,6%), бананами (1,4%), а также томатами (2,4%) и огурцами (1,6%). Следом за ними идут пермяки, в ТОП-10 покупок которых входят яблоки (2%), бананы (1,6%), цитрусовые фрукты (1,5%), огурцы и томаты (по 1,6%). Меньше всего предпочитают фрукты и овощи жители Санкт-Петербурга (в ТОП-10 входят только томаты с 1,5%) и Ростова-на-Дону (цитрусовые фрукты — 1,1%).

Цветы — неотъемлемый атрибут 8 Марта — популярны в Санкт-Петербурге (2,7%), Москве (2,2%), Нижнем Новгороде (1,8%), Самаре и Челябинске (по 1,4%).